Больницы Киева загружены на 100%, пациентов с COVID-19 размещают в коридорах — заммэра

Больницы Киева, перепрофилированные под оказание помощи больным COVID-19, заполнены на 100%, а резервные кровати размещают в коридорах.

Об этом заявил заместитель мэра Киева Виталия Кличко Владимир Бондаренко в эфире телеканала Украина24, передает "Новое время".

"Опорные больницы Киева загружены на 100%, там кровати уже стоят в коридорах, и мы этого не скрываем. Загруженность больниц, куда доставляют больных с подозрением, колеблется на уровне 76−80%", — сообщил он.

Как сообщил в ходе онлайн-брифинга мэр Киева Виталий Кличко, за сутки 23 марта коронавирусная инфекция была выявлена у 1300 киевлян. 49 жителей столицы умерли. По словам Кличко, это самый высокий показатель смертности в Киеве с момента начала пандемии. Всего в столице было зафиксировано 155 336 подтвержденных случаев COVID-19, 3 163 из них стали летальными.

По словам Владимира Бондаренко, пациентов из Киева не будут возить в областные больницы, как в Харьковской области, поскольку там ситуация не лучше.

"Дополнительных договоренностей с Киевской областью в данном случае не может быть, поскольку там также загружены практически все койко-места. Сейчас мы открываем резервы, это установление дополнительных кроватей в коридорах", — добавил Бондаренко.

По словам заместителя городского главы, власти Киева ожидают от правительства решения о перепрофилировании под COVID-19 ведомственных больниц, где имеется около 11 тысяч койко-мест.

Напомним, что с 20 марта в Киеве были введены ограничения, максимально приближенные к "красной" зоне карантина. В частности, в столице ограничена работа учреждений культуры (кинотеатры, театры, музеи, концертные залы) и торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии).

Также в городе ограничено проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на 1 человека) и проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других). Запрет также коснется присутствия зрителей на спортивных соревнованиях.

В то же время общественный транспорт в столице продолжает курсировать, но с наполненностью не более 50% мест.

На данный момент локдаун в Киеве введен сроком на три недели — до 9 апреля включительно.