Локдаун в Украине: Кабмин запретил гулять без масок в "красных" регионах

Кабинет министров ввел ряд новых запретов для регионов, в которых устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №230 от 22 марта, которым внесены соответствующие изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года. В нем пункт 3-5 дополнили списком новых запретов.

Так, отныне запрещено пребывание на территориях общего пользования в таких регионах без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Кроме того, запрещено проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме оказания медпомощи при осложненном течении беременности и родов; помощи беременным, роженицам и новорожденным; помощи в спецотделениях пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями, паллиативной медпомощи в стационарных условиях; плановой медпомощи учреждениями здравоохранения национального уровня, предоставляющих высокоспециализированную медпомощь, а также других неотложных и срочных мер по госпитализации, если есть "риск для жизни или здоровья людей".

Отдельным подпунктом запрещена работа подвесных канатных дорог.

Также в постановлении прописали, что автомобильное и железнодорожное пассажирское сообщение между регионами запрещаются по отдельным решениям Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, исходя из эпидемической ситуации в конкретных регионах.

Исключения составляют пассажирские специальные рейсы поездов во внутреннем сообщении, решение по которым принимается в каждом конкретном случае перевозчиком по заявкам областных и Киевской городской государственных администраций по согласованию с Министерством инфраструктуры и Министерством здравоохранения.

Напомним, что накануне Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила установить с 24 марта "красный" уровень эпидопасности Covid-19 на территории Киевской и Сумской областей. В статистике Минздрава уже значится "красной" Львовская область, но по ней еще такого решения не было.

Ранее такие ограничения были введены в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской областях, а с 23 марта в Киеве и Одесской области.

Отметим, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в случае введения "красной зоны" в большинстве областей жесткий карантин придется вводить уже по всей стране. Об этом также заявлял еще 4 марта и премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время 17 марта Степанов выступил все же против введения общенационального жесткого карантина.