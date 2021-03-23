Общество 4 часа назад

Минздрав включил Львовскую область в "красную" зону по Covid-19

Таким образом, это уже девятый регион Украины, включенный в зону наибольшей опасности коронавируса

Фото: Львовская обладминистрация Фото: Львовская обладминистрация
Фото: Львовская обладминистрация

Министерство здравоохранения расширило список регионов, входящих в "красную" зону наибольшей эпидемиологической опасности по распространению коронавирусной болезни, включив в него Львовскую область.

Об этом свидетельствуют соответствующие индикаторные показатели по состоянию на 23 марта, опубликованные на сайте ведомства.

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Так, во Львовской области заболеваемость Covid-19 уже превысила эпидпорог на 6%, а коэффициент выявления инфицирования составляет около 26% — самый высокий в Украине после Житомирской области.

Уровень госпитализации пациентов с Covid-19 в этой области с 20 по 22 марта вырос с 61,5 до 65,2 на 100 тысяч человек населения, а загруженность коек с кислородным обеспечением — с 60,6% до 63,6%.

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Напомним, что накануне Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила установить с 24 марта "красный" уровень эпидопасности Covid-19 на территории Киевской и Сумской областей.

Ранее такие ограничения были введены в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской областях, а с 23 марта в Киеве и Одесской области.

Отметим, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в случае введения "красной зоны" в большинстве областей жесткий карантин придется вводить уже по всей стране. Об этом также заявлял еще 4 марта и премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время 17 марта Степанов выступил все же против введения общенационального жесткого карантина.

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