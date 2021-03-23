Политика 4 часа назад

"Не будем тянуть до упора": Власти Днепра досрочно вводят локдаун из-за Covid-19

Филатов заявил, что уж слишком агрессивен стал вирус и слишком "помолодели" тяжелые больные

Борис Филатов. Фото: пресс-служба горсовета Борис Филатов. Фото: пресс-служба горсовета
Борис Филатов. Фото: пресс-служба горсовета

В Днепре городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила ввести с 25 марта строгие карантинные ограничения для предотвращения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Борис Филатов, добавив, что самое решение будет опубликовано в ближайшее время.

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"Хотя Днепр пока еще не в "красной" зоне (и, надеюсь, не будет) принято волевое решение сделать это. В отличие от других территориальных общин, мы не будем тянуть "до упора", а потом мучиться с коллапсом системы здравоохранения", — пояснил градоначальник.

Он подчеркнул, что понимает, что жителям надоели карантинные ограничения, однако заразность и летальность новых штаммов коронавируса вынуждает ужесточать эти меры.

"Да, этот непрекращающийся кошмар бьет не только по нервам, но и по кошелькам. Но. Слишком агрессивен стал вирус. Слишком "помолодели" тяжелые больные. Слишком много смертей. Слишком. Много. Смертей", — заявил Филатов.

По его словам, "ни политические разборки, ни материальные убытки, ни мэрский рейтинг" не стоят хотя бы одной спасенной человеческой жизни.

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Мэр отметил, что власти постараются сделать ограничения максимально комфортными для бизнеса и уже продумывают механизм компенсаций из местного бюджета.

"Мы не теряли время зря и готовились к очередной волне эпидемии, проводя кислородную разводку, устанавливая в больницах бесперебойное питание и закупая дополнительные объемы лекарств. Мы надеемся на ваше понимание, гражданскую зрелость и соблюдение элементарных противоэпидемиологических мер", — добавил он.

По словам Филатова, он "с ужасом и болью" наблюдает за тем, как даже его подчиненные вначале "шастают без масок по горисполкому, а потом, попав под кислород, начинают звонить в горздравотдел с мольбами о помощи".

Отметим, что власти Киева накануне отказались от остановки городского транспорта на время ужесточения карантинных ограничений из-за Covid-19.

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