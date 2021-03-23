"Не будем тянуть до упора": Власти Днепра досрочно вводят локдаун из-за Covid-19

В Днепре городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила ввести с 25 марта строгие карантинные ограничения для предотвращения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Борис Филатов, добавив, что самое решение будет опубликовано в ближайшее время.

"Хотя Днепр пока еще не в "красной" зоне (и, надеюсь, не будет) принято волевое решение сделать это. В отличие от других территориальных общин, мы не будем тянуть "до упора", а потом мучиться с коллапсом системы здравоохранения", — пояснил градоначальник.

Он подчеркнул, что понимает, что жителям надоели карантинные ограничения, однако заразность и летальность новых штаммов коронавируса вынуждает ужесточать эти меры.

"Да, этот непрекращающийся кошмар бьет не только по нервам, но и по кошелькам. Но. Слишком агрессивен стал вирус. Слишком "помолодели" тяжелые больные. Слишком много смертей. Слишком. Много. Смертей", — заявил Филатов.

По его словам, "ни политические разборки, ни материальные убытки, ни мэрский рейтинг" не стоят хотя бы одной спасенной человеческой жизни.

Мэр отметил, что власти постараются сделать ограничения максимально комфортными для бизнеса и уже продумывают механизм компенсаций из местного бюджета.

"Мы не теряли время зря и готовились к очередной волне эпидемии, проводя кислородную разводку, устанавливая в больницах бесперебойное питание и закупая дополнительные объемы лекарств. Мы надеемся на ваше понимание, гражданскую зрелость и соблюдение элементарных противоэпидемиологических мер", — добавил он.

По словам Филатова, он "с ужасом и болью" наблюдает за тем, как даже его подчиненные вначале "шастают без масок по горисполкому, а потом, попав под кислород, начинают звонить в горздравотдел с мольбами о помощи".

Отметим, что власти Киева накануне отказались от остановки городского транспорта на время ужесточения карантинных ограничений из-за Covid-19.