Политика 1 час назад

Кабмин обязал иностранцев иметь для въезда в Украину негативный ПЦР-тест на Covid-19

Иностранцам по-прежнему требуется дополнительно предъявлять полис страхования

Фото: Госпогранслужба Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба

Кабинет министров ввел обязательное наличие отрицательного тестирования на Covid-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенного не позднее, чем за 72 часа, для пересечения государственной границы иностранцами и лицами без гражданства.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №230 от 22 марта, которым внесены соответствующие изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года.

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При этом въезжающим по-прежнему требуется дополнительно предъявлять полис страхования, выданный украинской страховой компанией или иностранной СК, имеющей представительство в Украине или договорные отношения с СК-партнером в Украине, и покрывающий расходы, связанные с лечением Covid-19, обсервацией, и действующий на срок пребывания в Украине.

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Данные требования не применяются к иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Украине, беженцам, лицам, нуждающимся в дополнительной защите, работникам иностранных дипломатических представительств и представительств официальных международных миссий и организаций в Украине и членам их семей, членам экипажей морских и речных судов, а также военным стран НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира", участвующим в подготовке Вооруженных сил Украины.

Требование иметь страховой полис и негативный тест на Covid-19 для иностранцев и лиц без гражданства также предусмотрено для пересечения КПВВ на админгранице с Крымом и на линии соприкосновения на Донбассе, однако теперь сделано исключение для постоянно живущих в Украине и работников представительств международных миссий и организаций, аккредитованных в Украине.

Напомним, что этим же решением правительство передало вопрос о запрете работы транспорта в пределах регионов с "красным" уровнем эпидемиологической опасности по распространению Covid-19 в ведение областных комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

При этом Кабмин постановил пускать пассажиров на автобусные рейсы международного сообщения из "красных" из-за Covid-19 регионов только при наличии у них лабораторно подтвержденного отрицательного результата тестирования на Covid-19 методом ПЦР, проведенного не более чем за 48 часов до дня поездки.

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