На вулиці штрафують за відсутність маски — пояснюємо разом з юристом як це працює

У суботу 21 листопада набув чинності закон про покарання за відсутність маски у громадських місцях, який днями підписав президент Володимир Зеленський.

Delo.ua звернулося до Асоціації українських правників з проханням прокоментувати новий закон. Разом з правником Іваном Кучером розповідаємо, на що варто звернути увагу у документі.

За що можуть оштрафувати?

Новий документ доповнює статтю 44-3 кодекса України про адміністративні правопорушення частиною другою — вона передбачає штраф за перебування в громадських місцях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без надягнених засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, які затуляють ніс та рот. Такі маски, зокрема можуть бути виготовлені самостійно.

Кажучи простіше, тепер якщо ви зайшли в супермаркет, або спустилися без маски в метро, вас можуть оштрафувати.

Штрафи передбачені в сумі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів громадян, а саме — від 170 до 255 гривень.

Хто має право штрафувати порушників?

Цей же закон вніс до КУпАП, які "спрощують" процедуру накладення штрафу: відтепер це можуть робити виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, а також органи та посадові особи Національної поліції, органів державної санітарно-епідеміологічної служби.

Але якщо говорити про найбільш розповсюджені випадки, враховуючи попередню практику, очікуємо, що найбільшу кількість правопорушників "виявлятиме" саме Нацполіція.

Чи повинні поліцейські складати протокол?

В силу положень статті 258 КУпАП, у такій категорії справ протокол про таке адміністративне правопорушення не складається — поліцейський на місці виносить відповідну постанову про штраф.

Важливий момент — якщо той, відносно кого виносять постанову хоче оскаржити це, то полцісейський зобов’язаний скласти протокол.

Як можуть перевіряти особу "правопорушника"?

Варто нагадати — зараз, відповідно до постанови уряду діє заборона перебування громадян на вулицях без документів що посвідчують особу або спецстатус.

Тобто у разі, якщо прохання працівника поліції надати документи, що посвідчують особу, не буде виконане, то такі дії можуть кваліфікуватися як правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 44-3 КУпАП, тобто порушення правил щодо карантину людей, що в свою чергу може мати подальший наслідок у вигляді накладення судом штрафу в розмірі від 17 000 до 34 000 гривень на особу, що вчинила таке правопорушення.

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Чи може поліція затримувати громадян в рамках дії нового закону?

КУпАП допускає можливість затримання працівниками поліції особи, однак виключно, коли вичерпано заходи впливу для припинення такого правопорушення, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ про адміністративні правопорушення.

Важливо! Положеннями статті 263 КУпАП прямо визначено правопорушення, стосовно яких особу може бути затримано, і серед таких правопорушень не визначено порушення правил щодо карантину.

Таке затримання гіпотетично може бути здійснене працівниками поліції у разі здійснення особою злісної непокори законній вимозі працівника поліції, та може тривати не більше як три години.