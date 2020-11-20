В МВД инициируют полный локдаун в Украине на 3 недели

В Министерстве внутренних дел Украины считают карантин выходного дня полумерой и выступили за введение в стране полного локдауна на 3 недели.

Об этом заявил заместитель руководителя МВД Антон Геращенко в эфире телеканала ZIK.

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По его словам, инфекционистка Ольга Голубовская во время встречи с главой МВД Арсеном Аваковым заявила, что карантин, введенный меньше чем на три недели, не будет иметь никакого влияния на распространение коронавируса.

"Необходимо, чтобы была разорвана цепь развития заболеваемости. Фактически вирус передается из-за контакта человека с человеком. И если продолжает работать общественный транспорт, если мы закрываем места с повышенным скоплением людей только на выходные, а в другие дни они работают, то цепь вируса не останавливается", — сказал замминистра.

При этом Геращенко предположил, что количество больных COVID-19 в Украине будет только увеличиваться.

Он также призвал принять меры для поддержки бизнеса в период карантина.

"Правильное решение — наработать пакет поддержки бизнеса, чтобы предприниматели смогли получить потерянные доходы от закрытия бизнеса, чтобы были выплачены зарплаты, и надо идти на трехнедельный карантин. Все остальное — это полумера, которая может закончиться тем, что у нас может быть рост количества заболевших до 25-30 тысяч человек в день", — заявил Геращенко.

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Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем заявил, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель. Так, при пессимистическом сценарии локдаун на две недели введут 10-15 декабря, при оптимистическом — 20-25 декабря.

Напомним, в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в Украине решили ввести жесткий карантин выходного дня. Он будет действовать с 14 по 30 ноября.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украине нужен полный локдаун, но есть проблема.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украине из-за COVID-19 необходим новый карантин, так как свободные места для госпитализации инфицированных могут закончиться уже к середине декабря.

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан ранее также заявил, что если карантин выходного дня не даст результатов, то в Украине могут ввести полный локдаун.