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Кабмин планирует ввести в Украине полный локдаун в декабре — мэр Ивано-Франковска

В пессимистическом варианте локдаун может быть 10-15 декабря, в оптимистическом — 20-25 декабря

Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash
Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash

Украинское правительство планирует ввести полный локдаун в стране из-за коронавируса в декабре 2020 года.

Об этом заявил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в видеообращении после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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"Позиция правительства неизменна — карантин выходного дня будет. Кроме того, высказано мнение, что это — определенная подготовка к полному локдауну в нашей стране. Озвучивались цифры, этот локдаун в таком пессимистическом варианте будет 10-15 декабря, в оптимистическом — 20-25 декабря", — доложил франковский мэр.

Он отметил, что введение локдауна станет "катастрофой для экономики, особенно — для малого и среднего бизнеса".

"Договорились с премьер-министром еженедельно встречаться и обсуждать эти вопросы, будем защищать наши права", — добавил Марцинкив.

Как известно, сейчас в связи со второй волной коронавируса в странах Европы возвращают жесткий карантин.

В Украине введен так называемый "карантин выходного дня". Противоэпидемические мероприятия усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника.

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Также правительство отменило адаптивный карантин. Однако, по мнению экспертов, без введения месячного локдауна изменить ситуацию к лучшему не удастся.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что страны Европы смогут избежать локдаунов при условии, что большинство жителей будут носить маски.

Отметим также, что Кабинет министров намерен ужесточить карантинный режим в стране, если введение карантина выходного дня не покажет результативного влияния на заболеваемость Covid-19.

В то же время 61% опрошенных украинцев выступают против этого, хотя 36% поддержали бы такую меру.

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