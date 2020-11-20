Кабмин планирует ввести в Украине полный локдаун в декабре — мэр Ивано-Франковска

Украинское правительство планирует ввести полный локдаун в стране из-за коронавируса в декабре 2020 года.

Об этом заявил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в видеообращении после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Позиция правительства неизменна — карантин выходного дня будет. Кроме того, высказано мнение, что это — определенная подготовка к полному локдауну в нашей стране. Озвучивались цифры, этот локдаун в таком пессимистическом варианте будет 10-15 декабря, в оптимистическом — 20-25 декабря", — доложил франковский мэр.

Он отметил, что введение локдауна станет "катастрофой для экономики, особенно — для малого и среднего бизнеса".

"Договорились с премьер-министром еженедельно встречаться и обсуждать эти вопросы, будем защищать наши права", — добавил Марцинкив.

Как известно, сейчас в связи со второй волной коронавируса в странах Европы возвращают жесткий карантин.

В Украине введен так называемый "карантин выходного дня". Противоэпидемические мероприятия усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника.

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Также правительство отменило адаптивный карантин. Однако, по мнению экспертов, без введения месячного локдауна изменить ситуацию к лучшему не удастся.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что страны Европы смогут избежать локдаунов при условии, что большинство жителей будут носить маски.