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С 21 ноября начнут штрафовать не желающих носить маски в общественных местах

20 ноября соответствующий документ опубликовали в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины"

Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash
Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash

Начиная с субботы, 21 ноября, в Украине начнут действовать штрафы за не ношение масок на лице в общественных местах.

В пятницу, 20 ноября, соответствующий документ опубликовали в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины".

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В частности, этот документ дополняет статью 44-3 кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей штраф за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности, изготовленных самостоятельно.

Штрафы предусмотрены в сумме от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 170 до 255 грн.

Закон вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни.

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Напомним, Верховная Рада приняла его 6 ноября. В Кабинете министров после этого отдельно подчеркнули, что за отсутствие маски на улице штрафы налагаться не будут.

Отметим также, что Кабинет министров намерен ужесточить карантинный режим в стране, если введение карантина выходного дня не покажет результативного влияния на заболеваемость Covid-19.

В то же время 61% опрошенных украинцев выступают против этого, хотя 36% поддержали бы такую меру.

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