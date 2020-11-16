Полиция закрыла 2,4 тысячи объектов, нарушивших карантин на выходных

Правоохранители на минувших выходных пресекли деятельность более 2,4 тысячи предприятий, работавших вопреки введенному Кабинету министров карантинному запрету. Об этом рассказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава Национальной полиции Игорь Клименко.

В частности, это 1,5 тысячи предприятий торговли, почти 800 — общественного питания, а также около 30 ночных клубов и 20 спортзалов.

По словам Клименко, больше всего нарушений карантина выходного дня зафиксировано именно в регионах, где местные власти отказывались выполнять решение Кабмина — это Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская и Одесская области. Много нарушителей также зафиксировано в Киеве и Киевской области.

Составлено почти 2 тысячи административных протоколов за нарушение карантина относительно ответственных за это лиц, открыто девять уголовных производств.

"Я снова подчеркиваю, что полиция действует в пределах своих полномочий и реагирует, соответственно, на все нарушения действующего законодательства. Если граждане открыто игнорируют закон, то они должны понести соответствующее наказание", — подчеркнул глава Нацполиции.

В целом же, по его словам, с начала действия карантина в Украине полиция составила 52 949 админпротоколов, по результатам судебных разбирательств наложены штрафы на общую сумму более 20 млн грн.

Напомним, что ряд мэров крупных городов выступил против усиления карантина по субботам и воскресеньям с прекращением работы развлекательных заведений и заведений общественного питания. Однако в Кабмине настаивают, что решение должно выполняться, а у местных властей нет полномочий для его отмены.

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Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что правительство должно сделать все, чтобы карантин не привел к критическим последствиям для бизнеса.

В свою очередь, в понедельник, 16 ноября, исполняющая обязанности председателя Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила о регистрации проекта постановления от имени глав всех фракций и групп с призывом к Кабмину отменить карантин выходного дня. При этом самого премьера Дениса Шмыгаля она хочет видеть с отчетом в парламенте.