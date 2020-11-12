Бунт мэров: кто из градоначальников выступил против жесткого карантина по выходным

Уже целый ряд мэров украинских городов выступили против соблюдения введенного правительством карантина выходного дня.

Так, мэр Львова Андрей Садовой вслед за заявлением об "отсутствии здравого смысла" в решении Кабмина сообщил на своей странице в Facebook, что Львовский горсовет готовит соответствующий иск в суд.

"Ждем полный текст постановления правительства, потому что его еще нет. Уже говорил и еще раз повторю. Локдаун на выходные — абсурд. Такое впечатление, что у нас важные решения сначала принимаются, а потом чиновники начинают анализировать, что же они наделали... О дальнейших шагах сообщим, когда будет детали решения правительства", — написал он.

В свою очередь, мэр Одессы Геннадий Труханов в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Кабмин не должен "рубить с плеча" в вопросе введения в Украине карантина выходного дня.

"В Одессе его восприняли, мягко говоря, не совсем радостно, как и все мероприятия, которые вводились до этого. У нас больше вопросов, чем ответов. Рестораторы — это одни из тех, кто пострадает весьма существенно, если вообще половина наших ресторанов не закроется. Это те люди, которые представляют малый и средний бизнес, они первыми откликнулись и оказывали помощь при покупке медицинского оборудования, средств защиты", — подчеркнул он.

По словам одесского градоначальника, эти предприниматели и сегодня "продолжают помогать кормить врачей, круглосуточно работающих в наших больницах".

При этом, как сообщают одесские СМИ, накануне Труханов также посетил митинг, который устроили представители ресторанного бизнеса под зданием областной администрации и поддержал протестующих, поблагодарив, опять-таки, их за поддержку медиков.

В свою очередь глава соседнего областного центра — Николаева — Александр Сенкевич, который ранее сам заболел Covid-19, на своей странице в Facebook заявил, что общается с бизнесменами, и все они говорят одно — в случае закрытия на выходные смысла вообще для них уже не будет.

"Я против карантина выходного дня. Коронавирус распространяется независимо от времени и места. А такие жесткие меры безопасности значительно ударят по следующему бюджету нашего города. Напомню, что за время жесткого карантина Николаев потерял 100 млн грн из своей доходной части. Но если бюджет города можно урегулировать, то бизнес просто не выдержит такого напряжения", — заявил он.

В то же время Сенкевич отметил, что не может противится мерам центральной власти против распространения коронавируса, "поскольку в них тоже есть логика". По словам мэра, необходимо найти "золотую середину", которая удовлетворит желание людей работать и желание власти остановить повальное распространение Covid-19.

"Мое предложение — избегать шумных вечеринок и больших праздников в учреждениях питания, сократить количество мест за столом, работать до 22:00. Отдельно хочу подчеркнуть, что общение с персоналом должно проходить в масках. Бесконтактное меню. Именно такое обращение местные власти направят на рассмотрение в областной и государственной комиссии ТЭБ и ЧС", — написал он, посетовав также на отсутствие механизма компенсации потерь бизнеса.

Кроме того, мэр Славянска Донецкой области Вадим Лях также заявил в своем обращении на Facebook, что решения о карантинных ограничениях должны приниматься на местах комиссиями по чрезвычайным ситуациям, и отправил соответствующее письмо в Кабмин. Глава города выразил надежду, что правительство пойдет навстречу.

"Выходной в 100-тысячном прифронтовом Славянске и городах-миллионниках Киеве или Харькове имеют существенные различия. Наши предприниматели уже много месяцев и без того работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес и рабочие места. А для жителей пригорода выходные дни — единственная возможность приехать за покупками в город либо продать здесь, на рынках, излишки выращенной сельхозпродукции", — объяснил он.

Лях заверил, что пока никаких дополнительных ограничений на выходные вводиться в городе не будет. Городская комиссия по ЧС будет отслеживать ситуацию, и через неделю примет решение по данному вопросу.



Помимо этого, мэр Ровно Владимир Хомко заявил, что в ближайшие выходные карантина в городе не будет, передает местное издание "7 дней".

"В первую очередь ждем сегодня селекторное совещание в ОГА... После того проведем в понедельник свою комиссию и тогда уже будем принимать решение по этому поводу", — сказал он.

Отметим, что во всех перечисленных городах в ближайшие дни — 15 и 22 ноября — пройдут вторые туры выборов мэров.

Напомним, в Европейской Бизнес Ассоциации заявляют, что украинский бизнес может не пережить карантин выходного дня.