Политика 1 час назад

"Пусть сначала заплатят": Мэр Львова выступил против соблюдения карантина выходного дня

По словам Садового, город не пример "глупое решение" Кабмина об усиленном карантине по субботам и воскресеньям

Фото: пресс-служба Львовского горсовета Фото: пресс-служба Львовского горсовета
Фото: пресс-служба Львовского горсовета

Мэр Львова Андрей Садовой заявляет, что власти города не намерены принимать условия карантина выходного дня, введенные правительством в связи с ростом заболеваемости Covid-19. Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

Градоначальник подчеркнул, что пока не видел текста соответствующего решения Кабинета министров, но уверен, что введенная мера приведет к существенным убыткам для заведений общепита.

Кратко и по делу в Telegram

"Пока информация указывает на отсутствие здравого смысла. Например, кафе получают за субботу и воскресенье 40-50% недельной выручки. Какая для них компенсация? А тысячам людей куда пойти? Если мы хотим быть ответственными, то давайте делать как в Германии, Франции, Италии и Польше. Дадим сначала деньги, компенсируем людям потери, а потом будем говорить о каких-то ограничениях", — отметил Садовой.

Читайте также:
В Днепре умер от Covid-19 заведующий реанимацией новорожденных в облбольнице

В то же время мэр призвал владельцев заведений избегать организации массовых празднований в условиях эпидемии. По его мнению, для введения таких карантинных ограничений сперва необходимо компенсировать предпринимателям их потенциальные потери.

"Мы были и будем вместе с вами. Ни одного глупого решения город принимать не будет. Мы должны взять обязательство с вами — никаких банкетов, юбилеев и свадеб. Но если человек зайдет в кафе, там есть те два-три столика, и он выпьет кофе, то о каком локдауне может идти речь? Пусть сначала заплатят всем деньги на карточки наперед, а потом будем говорить о локдауне", — заявил Садовой.

Напомним, Кабмин 11 ноября принял решение о введении карантина выходного дня, который начнет действовать уже с 14 ноября.

В то же время Министерство культуры и информационной политики ранее выступило против такой меры. По мнению министра Александра Ткаченко, украинцам следует оставить возможность ходить по выходным в кино и театры.

В сети "Планета кино" уже заявили, что из-за введения карантина по субботам и воскресеньям компании придется закрыть все кинотеатры и уволить сотрудников.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Планета кино" намерена закрыть все кинотеатры и уволить сотрудников из-за карантина
"Планета кино" намерена закрыть все кинотеатры и уволить сотрудников из-за карантина
Pfizer и BioNTech договорились с ЕС о поставке 300 млн доз вакцины от Covid-19
Pfizer и BioNTech договорились с ЕС о поставке 300 млн доз вакцины от Covid-19
Разумков заразился коронавирусом
Разумков заразился коронавирусом
Загрузка...
Новое видео
От советских магнитофонов — к пулеметам: как перепрофилировался киевский завод Маяк

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Карантина выходного дня" бизнес может не выдержать, — ЕВА

  3. Украина не должна закапывать деньги в региональные аэропорты — глава МАУ

  4. Налоговики рассказали, как быстро зарегистрировать кассовый аппарат в смартфоне

  5. Кабмин ввел с 14 ноября "карантин выходного дня": что запрещено и когда он закончится

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...