"Пусть сначала заплатят": Мэр Львова выступил против соблюдения карантина выходного дня

Мэр Львова Андрей Садовой заявляет, что власти города не намерены принимать условия карантина выходного дня, введенные правительством в связи с ростом заболеваемости Covid-19. Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

Градоначальник подчеркнул, что пока не видел текста соответствующего решения Кабинета министров, но уверен, что введенная мера приведет к существенным убыткам для заведений общепита.

"Пока информация указывает на отсутствие здравого смысла. Например, кафе получают за субботу и воскресенье 40-50% недельной выручки. Какая для них компенсация? А тысячам людей куда пойти? Если мы хотим быть ответственными, то давайте делать как в Германии, Франции, Италии и Польше. Дадим сначала деньги, компенсируем людям потери, а потом будем говорить о каких-то ограничениях", — отметил Садовой.

В то же время мэр призвал владельцев заведений избегать организации массовых празднований в условиях эпидемии. По его мнению, для введения таких карантинных ограничений сперва необходимо компенсировать предпринимателям их потенциальные потери.

"Мы были и будем вместе с вами. Ни одного глупого решения город принимать не будет. Мы должны взять обязательство с вами — никаких банкетов, юбилеев и свадеб. Но если человек зайдет в кафе, там есть те два-три столика, и он выпьет кофе, то о каком локдауне может идти речь? Пусть сначала заплатят всем деньги на карточки наперед, а потом будем говорить о локдауне", — заявил Садовой.

Напомним, Кабмин 11 ноября принял решение о введении карантина выходного дня, который начнет действовать уже с 14 ноября.