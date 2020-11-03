Как бизнесу выжить в кризис — главные инсайты конференции PM GO 6.0 "Join the Fight"

30 октября 2020 года, прошла конференция PM GO 6.0 Join the Fight, на которой предприниматели, топ менеджеры из сфер ИТ, маркетинга и спорта поделились рецептами выживания. Рассказали, как оставаться на плаву, когда обстоятельства не внушают оптимизм, об инструментах и решениях, которые помогут не только сохранить, но и увеличить темпы развития, какую стратегию принять на ближайшие месяцы.

Delo.ua выбрало главные тезисы из выступлений спикеров.

Вызовы бизнеса

Основатель "Fedoriv Group" Андрей Федорив рассказал, что в книгах с историями об успехе пишут, что нужно выбрать самое главное и акцентировать внимание на этом. То есть приклейся к тому, в чем ты хорош. Однако, если у тебя есть одна нога, то рано или поздно она сломается. Андрей сравнил нынешний подход к бизнесу с цаплей стоящей на одной ноге, которая рано или поздно может сломаться. По его словам с таким подходом в бизнесе зачастую не везет.

Вопросу пандемии уделяется слишком много внимания и люди не видят, как формируется совершенно другой мир, который открывает новые возможности. Сейчас происходят процессы глобализации, диджитализации, поэтому пришло время быть, а не казаться. Теперь маркетинг и менеджмент стал одной наукой.

Основатель "Fedoriv Group" Андрей Федорив. Фото: скриншот конференции PM GO 6.0 Join the Fight

Настала эпоха тотальных коллабораций компаний. В современном мире успехом считается способность компаний к переменам. Необходимо переоценить опции рекламы, так как сейчас важно рассказать о своем продукте. Это самое простое, что можно сделать на сегодняшний день. Также не стоит забывать о бренд-стратегии, так как уникальный бренд должен быть упакован в уникальную упаковку.

Мир голый, поэтому маркетинг должен быть, а не казаться. Голый мир с точки зрения человека и его соцсетей. Сейчас люди массово начали писать много постов и это дает им возможность стать человеку или бренду узнаваемым. Однако, не стоит забывать, что частичка приватности должна присутствовать.

Основательница венчурного фонда "TA Ventures" Виктория Тигипко отметила, что пандемия открыла много возможностей для венчурных инвесторов, с точки зрения инвестиционного пакета.

"Мы поняли, что сейчас время обучающихся инвесторов. Сейчас тренд вкладывать в компании, которые выжили после начала пандемии. Отмечу, что для инвестиций сейчас очень привлекательны медицинские технологические компании", — говорит Виктория.

Чтобы принять правильное решение иногда не нужно бежать. Важно освободить свой рабочий календарь, сделать дни более эффективными, так как работы добавилось. Задача не усилить, а освободить и сократить встречу, при этом оставить ее эффективной.

Виктория дала три совета стартапам: они должны быть теоретически и практически подготовлены, регулярно поднимать раунд, чтобы происходило усилие продукта. Сейчас нужно на всем экономить, поэтому всегда уметь считать деньги.

Основательница "Vector Медиа Даша Заривная поговорила с основателем "Планета Кино" Дмитрием Деркачем о лидерстве. Дмитрий рассказал, что для некоторых кризис это возможности, но для кинотеатра это проблема.

При этом кризис показал себя с другой стороны — лояльность людей к компании. Например, когда "Планета Кино" запустила продажу сертификатов, на которую откликнулось много людей, чтобы поддержать в кризис.

По словам Деркача, кинотеатру нереально перейти в онлайн, так как это совершенно другой бизнес и большая конкуренция. Также для этого нужно разработать приложение, то есть создать или купить готовую платформу. Поэтому начать продавать фильмы онлайн нереально и исходя из этого в компании запустили ряд антикризисных мер, в том числе продажу сертификатов.

Как глобальный спорт противоречит локдауну

CEO "Parimatch Tech" Дмитрий Сергеев рассказал, что с начала пандемии футбол потерял миллиарды выручки, но в этот момент появился другой вариант заработка — киберспорт. При этом в Украине киберспорт признали официальным видом спорта и в Киеве планируется строительство самой огромной в Европе киберарены, что даст киберспорту еще больший толчок для развития.

В пандемию беттинговые компании стали больше похоже на e-commerce и сейчас это высокотехнологические продукты.

Руководитель отдела маркетинга футбольного клуба "Ювентус" Лука Адорнато поделился кейсом развития клуба "Ювентус" с маркетинговой стороны. Для клуба "Ювентус" инстаграм стал первым каналом, где компания видит много инсайтов, с точки зрения бренда. Через инстаграм маркетологи клуба смогли улучшить развитие ключевых посылов аудитории. Также было отмечено увеличение посещаемости в социальных сетях во время перехода Роналду в состав команды. В этот момент компания вошла в топ-3 по посещаемости в социальных сетях.

Руководитель отдела маркетинга футбольного клуба "Ювентус" Лука Адорнато. Фото: скриншот конференции PM GO 6.0 Join the Fight

"Мы преобразились из футбольной команды в глобальный исторический бренд и изменили свою идентичность. Но целью было не только поменять внешний вид, но и внедрить вращение внимания вокруг бренда как футбола. Мы позиционируем себя в отрасли развлечений. Мы постарались начать сотрудничество с разными отраслями, среди которых были представителями моды и лайфстайла. Однако, мы поняли что нужно еще что-то внедрять, быть ближе к аудитории". — говорит Лука Адорнато.

В компании сблизили точки соприкосновения с клиентами с помощью развлечений. При этом основным бизнесом остался футбол.

Top executive UFCUFC / COO Fnatic Глен Калверт в своем выступлении отметил, что с наступлением пандемии рынок киберспорта перевалил за миллиард. Однако, фанаты, которые смотрят турниры онлайн не приносят той выручки, которая была от офлайн просмотров. При этом изоляция ускорила гейминг и интерес к нему множества людей. Сейчас разные люди смотрят турниры, так как этот спорт идеален для переноса его в онлайн.

"Киберспорт невероятная отрасль, так как есть разные игры и их экосистема различается. Сложно сказать, во что будут "рубиться" через 2-3 года. Планирование в этой отрасли должно быть на долгий срок, но мы точно знаем, что будут огромные аудитории", — говорит Глен.

Много компаний начали партнериться с киберспортивными организациями. С каждым днем все больше и больше людей узнают команды, которые собирают аудитории.

На PM GO 6.0 Join the Fight генеральный директор Parimatch Сергей Портнов поговорил с чемпионом UFC Конором Макгрегором об успешных бизнес-подходах и жизненных ценностях.

Конор рассказал, что на его жизненном пути всегда встречаются новые вызовы и этот год дал новые возможности.

"Я смотрю на это (пандемию — Delo.ua) как оптимист. Всегда надо переждать бурю, чтобы вышло солнце. С таким настроем должно идти новое поколение, чтобы построить будущее. Людям нужно иметь трудовую этику и дисциплину, тогда получится прорваться к успеху. Иногда нужно вернуться к отправной точке, чтобы пересмотреть как живешь", — мотивирует чемпион.

Чемпион UFC Конор Макгрегор. Фото: скриншот конференции PM GO 6.0 Join the Fight

Технологии, которые меняют мир

CPO Parimatch Tech Григорий Бакунов считает, что люди с ковидом будут сосуществовать еще долгое время, но если отставить всю медицинскую тему, то для мира эпидемия не принесла огромных потерь. Человечество проходило через множество разных эпидемий и главное, что люди быстро адаптируются к переменам.

"Для меня произошло изменение во всем — подход к транспорту, к жизни, ты начал большую часть времени проводить в квартире", — поделился мыслями Бакунов.

Произошло большое количество перемен, в том числе, что у людей появилось два часа свободного времени, которое в среднем они тратили на дорогу. Это изменение повлекло за собой цепную реакцию, которая также повлекла за собой перемены. Человечество часто готово к цепной реакции задолго до того, как начинаются какие-либо события.

К 2021 году большинство населения будет онлайн. Так считает Startups & VCs and Technology Sales Lead, Google Нина Левчук, которая в своем выступлении рассказала о возможностях бизнеса во время массового перехода людей в онлайн. И сейчас крайне важно бизнесу инвестировать в людей и логистику. Также переход в онлайн дает возможность собирать больше данных и ускорить процесс проведения операций.

Чтобы выйти на международные рынки нужно знать куда идти, с кем идти и зачем.

"Прощупайте конкуренцию, насколько легко и быстро вы можете зайти на этот рынок, соберите данные и после чего принимайте решение. Когда вы выходите на новый рынок, где о компании ничего не знают, нужно начать строить бренд. Если вы понимаете, что стратегия развития бренда не работает, необходимо пересмотреть свой подход и следить, чтобы вложения в маркетинг использовались целевым образом", — подчеркнула Нина Левчук.

По словам Нины, при выходе на международный рынок необходимо создать сайт компании, где будет понятно описана ее деятельность и продукт. Руководителям в данном случае нужно постоянно автоматизировать процессы и собирать данные, так как они окупают все затраты.

Основательница "Vector Медиа" Даша Заривная поговорила с генеральным директором и сооснователем Genesis Владимиром Многолетним о том, как в кризис важно делать резкие, но правильные решения.

По словам Владимира, во время кризиса важно делать резкие решения, которые менее негативно повлияют на работу компании. Например, как это сделали компании по внедрению e-commerce. При этом важно, чтобы у компании была хорошая экспертиза. Владимир считает, что на украинском рынке в кризис хорошо удалось стартонуть компании Liki.ua и в будущем она станет одной из самой крупной e-commerce.

Вперед в будущее

Генеральный директор холдинга "Parimatch" Сергей Портнов поговорил с предпринимателем и инвестором Евгением Чичваркиным на тему инвестиционной стратегии в кризис.

Чичваркин придерживается мнения, что нужно выбирать свое направление в котором разбираешься и туда инвестировать деньги. Например, сам Чичваркин разбирается в вине и все деньги инвестирует в него. Однако, мало кто может учиться на своих ошибках и принимает неправильные решения инвестируя в бизнес, в котором не разбираешься.

Основа хорошей деловой сделки — это взаимный интерес к бизнесу.

Предприниматель и инвестор Евгений Чичваркин. Фото: скриншот конференции PM GO 6.0 Join the Fight

Основательница "Vector Медиа" Даша Заривная поговорила с со-основателем Monobank Михаилом Рогальским о текущей ситуации, трендах и развитии банковского сектора.

Михаил рассказал, что банки никуда не денутся, но через 5-10 лет в старом виде их не останется. Банки станут инфраструктурой, которая существует, но многим будет все равно, кто оператор. Главное, чтобы закрывались потребности клиента. Поэтому на рынке всегда есть конкуренция, появляются новые игроки, которые предлагают разные продукты.

"Я думаю, что банки начнут автоматизироваться. Так как странно, что в 2020 году нам еще нужно приходить в банк, встретиться лицом к лицу с менеджером, чтобы открыть счет", — говорит бизнесмен.

По словам Рогальского Монобанк планирует в 2021 году вырасти до пяти миллионов пользователей. Также компания планирует выпускать новые продукты и уже на сегодняшний день работают над денежными переводами, регулярными платежами и "фишками" для ресторанов.

Записала Наталья Лошакова, специально для Delo.ua