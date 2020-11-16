Политика 50 минут назад

Главы всех фракций Рады выступили за отмену карантина по выходным, Шмыгаля ждут "на ковер"

И.о. главы Верховной Рады раскритиковала Кабмин и предложила вызвать его членов для отчета о борьбе с Covid-19

Елена Кондратюк. Фото: пресс-служба Рады Елена Кондратюк. Фото: пресс-служба Рады
Елена Кондратюк. Фото: пресс-служба Рады

Лидеры всех фракций и групп Верховной Рады предлагают парламенту призвать Кабинет министров отменить решение о введении карантина по субботам и воскресеньям. Об этом сообщила на заседании согласительного совета Рады исполняющая обязанности спикера Елена Кондратюк.

"Под моим руководством и руководством всех политических фракций и групп в Верховной Раде зарегистрировали постановление о рекомендации отменить карантин выходного дня правительством", — заявила она.

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В свою очередь, как сказал замглавы крупнейшей фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, его политсила поддерживает рассмотрение постановлений, касающихся карантина, на заседании 17 ноября, но с поддержкой еще будет определяться.

Отметим при этом, что пока на сайте парламента документ с подобным названием отсутствует.

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Кроме того, Кондратюк предложила пригласить на заседание Рады 17 ноября премьер-министра Дениса Шмыгаля и других членов правительства. В Раде хотят заслушать их по теме государственной политики по борьбы с Covid-19 и возможного выхода из карантина. В этот день планируется полный пленарный день, а 18-20 ноября — работа депутатов в парламентских комитетах.

И.о. спикера Рады подчеркнула, что Кабмин принял решение о карантине выходного дня без консультаций с парламентом и общественностью. По ее словам, есть "непонимание и неприятие так называемого карантина выходного дня", и членам Кабмина нужно поставить "прямые и честные вопросы" для понимания, осознают ли они ответственность за жизнь и здоровье людей.

"Не может быть таких государственных решений, которые создают преференции одним, но уничтожают малый и средний бизнес. Мы наоборот должны поддерживать тех, кто работает, платит налоги и обеспечивает свои семьи предпринимательством", — заявила она.

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Также она сообщила, что на сегодня Covid-19 болеют 27 нардепов, а всего переболело уже 90. Кроме того, болеет 24 сотрудника аппарата парламента.

Напомним, ранее коронавирус подхватили первый спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и вице-спикер Руслан Стефанчук. В связи с этим Разумков распорядился, чтобы с 12 ноября его обязанности исполняла Кондратюк.

Отметим, что ряд мэров крупных городов также выступил против усиления карантина по субботам и воскресеньям, однако в Кабмине настаивают, что решение должно выполняться, а у местных властей нет полномочий для его отмены.

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