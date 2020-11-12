Первый замглавы Верховной Рады Стефанчук заболел коронавирусом

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заболел на коронавирусную инфекцию.

Народный депутат получил положительный тест на COVID-19, сообщил он в Facebook.

"Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивное настроение сменилось положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно, надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя", — написал первый вице-спикер парламента в соцсети.

Он также призвал тех, с кем контактировал в последние дни, внимательно отнестись к состоянию своего здоровья.

При этом Стефанчук пожелал всем, кто не заболел, крепкого иммунитета, а тем, кто заразился, — скорейшего выздоровления.

Ранее, 11 ноября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что получил положительный результат теста на коронавирус.

Как сообщалось, 9 ноября COVID-19 выявили у президента Владимира Зеленского, а также у главы Офиса президента Андрея Ермака.

12 ноября стало известно, что Зеленского и Ермака госпитализировали в столичную больницу "Феофания".

Напомним, по состоянию на 12 ноября в Украине зарегистрировано 500 865 случаев заболевания COVID-19, из них летальных 9 145, выздоровели 227 694 человека. За прошедшие сутки выявлено рекордные 11 057 новых случаев коронавирусной болезни.