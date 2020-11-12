Зеленский и Ермак госпитализированы с коронавирусом

Президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, у которых ранее выявили заражение коронавирусом, находятся в изолированных палатах больницы "Феофания". Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на советника Ермака Михаила Подоляка.

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в "Феофании". Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний", — рассказал он.

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По словам Подоляка, в палате президента установлена спецсвязь, а вот у Ермака — нет. График работы у обоих пока стандартный, между собой они связываются лишь по телефону.

"Единственное ограничение — это изоляция, никого нет рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы офиса, они находятся в коммуникационном офлайне", — добавил он.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Юлия Мендель на своей странице в Facebook также прокомментировала ситуацию.

"Логистические решения принимались довольно быстро. Президент действительно из офиса отправился домой, а оттуда во вторник перебрался в больницу, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией. Президент и руководитель его офиса уже провели оттуда несколько совещаний, там же вечером во вторник президент общался с канцлером Ангелой Меркель", — сообщила она.

По словам Мендель, Зеленский и Ермак ведут активность, имея легкие симптомы болезни, и призвала не манипулировать данной информацией.

Сама же она опровергла информацию, что у нее также обнаружили коронавирус. По словам пресс-секретаря президента, тесты она сдает регулярно, и "как будет положительный — сообщит".

Напомним, за предыдущие сутки, 11 ноября, в Украине госпитализировали 1 509 человек с Covid-19, всего же, по официальным подсчетам, заразилось 11 057.

Отметим также, что накануне заразился коронавирусом и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.