Политика 50 минут назад

Зеленский и Ермак госпитализированы с коронавирусом

Глава государства продолжает работать из больницы, будучи изолированным от главы своего офиса

Зеленский и Ермак. Фото: пресс-служба президента Зеленский и Ермак. Фото: пресс-служба президента
Зеленский и Ермак. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, у которых ранее выявили заражение коронавирусом, находятся в изолированных палатах больницы "Феофания". Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на советника Ермака Михаила Подоляка.

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в "Феофании". Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний", — рассказал он.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам Подоляка, в палате президента установлена спецсвязь, а вот у Ермака — нет. График работы у обоих пока стандартный, между собой они связываются лишь по телефону.

"Единственное ограничение — это изоляция, никого нет рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы офиса, они находятся в коммуникационном офлайне", — добавил он.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Юлия Мендель на своей странице в Facebook также прокомментировала ситуацию.

"Логистические решения принимались довольно быстро. Президент действительно из офиса отправился домой, а оттуда во вторник перебрался в больницу, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией. Президент и руководитель его офиса уже провели оттуда несколько совещаний, там же вечером во вторник президент общался с канцлером Ангелой Меркель", — сообщила она.

По словам Мендель, Зеленский и Ермак ведут активность, имея легкие симптомы болезни, и призвала не манипулировать данной информацией.

Сама же она опровергла информацию, что у нее также обнаружили коронавирус. По словам пресс-секретаря президента, тесты она сдает регулярно, и "как будет положительный — сообщит".

Напомним, за предыдущие сутки, 11 ноября, в Украине госпитализировали 1 509 человек с Covid-19, всего же, по официальным подсчетам, заразилось 11 057.

Отметим также, что накануне заразился коронавирусом и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Режиссеры Валентин Васянович и Ирина Цилык отказались от наград, присужденных Зеленским
Режиссеры Валентин Васянович и Ирина Цилык отказались от наград, присужденных Зеленским
Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали более 11 тысяч заражений коронавирусом
Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали более 11 тысяч заражений коронавирусом
Игорный рынок Украины вышел на стадию принятия лицензионных условий
Игорный рынок Украины вышел на стадию принятия лицензионных условий
Загрузка...
Новое видео
От советских магнитофонов — к пулеметам: как перепрофилировался киевский завод Маяк

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Google Фото отключает бесплатную безлимитную загрузку фотографий

  3. Режиссеры Валентин Васянович и Ирина Цилык отказались от наград, присужденных Зеленским

  4. Mercedes в полцены: что дают сотрудникам НБУ за помощь в отставке Рожковой и Сологуба

  5. "Планета кино" намерена закрыть все кинотеатры и уволить сотрудников из-за карантина

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...