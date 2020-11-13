У мэров нет полномочий, решения Кабмина должны выполнять все — Шмыгаль о бойкоте карантина

Решения правительства подлежат выполнению всеми субъектами хозяйствования на территории всей Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу, 13 ноября, во время селекторного совещания с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19 в стране, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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Указано, что в ходе совещания подняли вопрос обеспеченности больниц кислородом, а также обновленных противоэпидемических мероприятий.

Премьер проинформировал глав областных государственных администраций о том, что с 13 ноября вступили в силу изменения в постановление №641, касающиеся усиления противоэпидемических мероприятий на всей территории Украины и введения карантина выходного дня.

Шмыгаль отметил, что по решению правительства в течение выходных дней учреждения, определенные в перечне, подлежат закрытию или не должны принимать посетителей.

Он также подчеркнул, что городские головы не имеют полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления.

"У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решение Правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины", — отметил премьер.

"Карантин выходного дня касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных дней", — добавил он.

Шмыгаль также пояснил, что главы ОГА должны скоординировать работу местной полиции и Госпродпотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые в выходные дни не должны принимать посетителей.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков уведомил главу правительства о том, что произошли переговоры с крупными торговыми сетями, и все участники рынка заверили представителей государства, что будут работать в соответствии с законодательством.

Кроме того, Аваков отметил, что у крупных торговых объектов будут дежурить представители Национальной полиции.

По результатам совещания было поручено Госпродпотребслужбе совместно с Нацполицией осуществлять проверки на соблюдение противоэпидемических мероприятий в небольших магазинах и на продуктовых рынках.

Напомним, с 14 ноября в Украине будет действовать карантин выходного дня. Также правительство отменило карантинное зонирование, теперь в стране действует общенациональный карантин.