Политика 1 час назад

У мэров нет полномочий, решения Кабмина должны выполнять все — Шмыгаль о бойкоте карантина

Госпродпотребслужба совместно с Нацполицией будут осуществлять проверки на соблюдение противоэпидемических мероприятий в небольших магазинах и на продуктовых рынках

Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин
Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин

Решения правительства подлежат выполнению всеми субъектами хозяйствования на территории всей Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу, 13 ноября, во время селекторного совещания с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19 в стране, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что в ходе совещания подняли вопрос обеспеченности больниц кислородом, а также обновленных противоэпидемических мероприятий.

Премьер проинформировал глав областных государственных администраций о том, что с 13 ноября вступили в силу изменения в постановление №641, касающиеся усиления противоэпидемических мероприятий на всей территории Украины и введения карантина выходного дня.

Шмыгаль отметил, что по решению правительства в течение выходных дней учреждения, определенные в перечне, подлежат закрытию или не должны принимать посетителей.

Он также подчеркнул, что городские головы не имеют полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления.

Читайте также:
Несмотря на бунт мэров ряда городов, полиция будет штрафовать нарушителей карантина — МВД

"У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решение Правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины", — отметил премьер.

"Карантин выходного дня касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных дней", — добавил он.

Шмыгаль также пояснил, что главы ОГА должны скоординировать работу местной полиции и Госпродпотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые в выходные дни не должны принимать посетителей.

Читайте также:
Бунт мэров: главы украинских городов выступают против карантина выходного дня

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков уведомил главу правительства о том, что произошли переговоры с крупными торговыми сетями, и все участники рынка заверили представителей государства, что будут работать в соответствии с законодательством.

Кроме того, Аваков отметил, что у крупных торговых объектов будут дежурить представители Национальной полиции.

По результатам совещания было поручено Госпродпотребслужбе совместно с Нацполицией осуществлять проверки на соблюдение противоэпидемических мероприятий в небольших магазинах и на продуктовых рынках.

Напомним, с 14 ноября в Украине будет действовать карантин выходного дня. Также правительство отменило карантинное зонирование, теперь в стране действует общенациональный карантин.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Находчиво обошли карантин": власти Львова отменили все выходные дни до 30 ноября
"Находчиво обошли карантин": власти Львова отменили все выходные дни до 30 ноября
Повторные выборы мэра Борисполя переназначили на 31 января
Повторные выборы мэра Борисполя переназначили на 31 января
Бизнес получит компенсации за карантин выходного дня — Кабмин
Бизнес получит компенсации за карантин выходного дня — Кабмин
Загрузка...
Новое видео
От советских магнитофонов — к пулеметам: как перепрофилировался киевский завод Маяк

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В "Эпицентре" передумали работать в выходные

  3. Правительство допускает введение полного локдауна в Украине: названо условие

  4. В Киеве таксист Uber влетел в людей на остановке: два человека погибли (ВИДЕО)

  5. Бизнес получит компенсации за карантин выходного дня — Кабмин

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...