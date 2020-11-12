Несмотря на бунт мэров ряда городов, полиция будет штрафовать нарушителей карантина — МВД

Ряд мэров украинских городов выступили против выполнения решения Кабинета министров Украины о введении по всей стране "карантина выходного дня". Однако, в Министерстве внутренних дел Украины заявили: полиция будет привлекать к ответственности всех нарушителей установленных правительством противоэпидемических правил.

"Заявления мэров под ответственность не подпадают, но подпадают действия. Если после этих заявлений будут действия различных субъектов, подпадающих под ответственность, будет ответственность. А говорить можно разное", — сказал в комментарии Delo.ua спикер МВД Артем Шевченко.

По его словам, в ситуации несоблюдения карантинных ограничений, которые должны действовать по всей стране в выходные, полиция будет привлекать нарушителей к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

На данный момент ответственность за нарушение правил карантина предусмотрена статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях: штраф от 17 до 34 тысяч гривен; для должностных лиц — от 34 до 170 тысяч гривен.

Кроме того, на днях Верховная Рада ввела штрафы за неношение масок, прикрывающих рот и нос, в общественных местах. Принятый законопроект вносит дополнение в статью 44-3 Кодекса об административных правонарушениях.

Оно предусматривает, что пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет наложение штрафа от 10 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 170 до 255 грн.

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Напомним, что "карантин выходного дня" вводится с 14 ноября и будет действовать на протяжении, как минимум, трех выходных — предварительно до конца 30 ноября.

В частности, в эти дни будут действовать ограничения, предусмотренные правилами для "оранжевой зоны":

— Запрещено проведение массовых культурных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других мероприятий с участием более 20 человек.

— Запрещена деятельность кинотеатров и театров с заполненностью больше 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале.

— Запрещена деятельность музеев, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале с расчетом один человек на 20 квадратных метров.

— Запрещено осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (на городских автобусных маршрутах, в электрическом и железнодорожном транспорте; в городском, междугороднем и межобластном сообщении) в количестве большем, чем количество мест для сидения.

— Полный запрет на деятельность дискотек, работу развлекательных учреждений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных) с организацией досуга.

— Запрет работы после 22:00 до 7:00 субъектам хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания. Кроме адресной доставки и заказов на вынос.

— Запрет деятельности заведений, которые размещают посетителей (отели).— Запрет посещения заведений образования группами большими 20 человек.

— Больницам запрещено будет проводить плановые госпитализации, кроме ургентных состояний.

— Запрещена деятельность спортзалов и фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей с расчетом один человек на 20 квадратных метров.

Работу в "карантин выходного дня" смогут продолжать по предоставлению финансовых услуг, инкассаторы, операторы почтовой связи, представители медицинской и ветеринарной практики, АЗС, городской транспорт и предприятия по ремонту и технобслуживанию транспорта. Также будет введено время для приоритетного обслуживания пожилых украинцев — с 10:00 до 12:00.