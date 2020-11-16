Карантин выходного дня: в Минздраве советуют бизнесу "найти другие источники дохода"

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак советует предпринимателям, чей бизнес должен простаивать из-за карантина выходного дня, искать дополнительные источники дохода, а также идти работать в больницы. Об этом, как передает Еспресо.TV, она заявила на брифинге.

"Мы просто просим оглянуться вокруг себя и найти другие дополнительные источники дохода, где можно зарабатывать во время карантина, из дома, онлайн, дистанционно, предоставляя дистанционные услуги на вынос, на вывоз и тому подобное", — заявила Микичак.

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По мнению чиновницы, малому бизнесу стоит "превращать проблемы в новые возможности, как это годами делают медики в поликлиниках, не имея ресурса с нищенской заработной платой, но максимально предоставляя качественные медицинские услуги каждому гражданину".

Кроме того, по словам Микичак, предоставить временные рабочие места для предпринимателей, чей бизнес вынужденно простаивает, готовы больницы, нуждающиеся в "сильных и здоровых рабочих руках" экономистов, бухгалтеров, санитаров, техников, работников прачечной и кухни, электриков, водителей, охранников, вахтеров и разнорабочих.

"Приходите в больницы. У нас есть возможность принять на работу каждого. Помогите медицине спасать жизни каждого из нас, наших родных и близких", — сказала замминстра.

Напомним, президент Владимир Зеленский накануне заявил, что Кабинет министров должен сделать все, чтобы карантин не привел к критическим последствиям для бизнеса.

Отметим, что 11 ноября под зданием Кабмина протестовали против введения карантина выходного дня представители ресторанного бизнеса и кинематографической отрасли, однако правительство все же приняло такое решение.

Ряд мэров крупных городов выступили против усиления карантина по субботам и воскресеньям, однако в Кабмине настаивают, что решение должно выполняться, а у местных властей нет полномочий для его отмены.

Ранее совладелец украинской сети кинотеатров "Планета кино" Дмитрий Деркач заявил, что всех их придется закрыть в связи с введением Кабинетом министров карантина выходного дня. Кроме того, стало известно о закрытии крупного столичного ночного клуба Bingo.