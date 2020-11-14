Швеция не будет менять стратегию и вводить локдаун, несмотря на всплеск заражений COVID-19

В борьбе с ковидом Швеция будет и дальше действовать согласно стратегии добровольного соблюдения ограничений, заявил в главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, сообщает Reuters.
Это заявление сделано на фоне растущей в стране второй волны заболевания COVID-19. В скандинавской стране с 10-миллионным населением ковид унес жизни более 6000 шведов. А в последние недели наблюдается резкий рост случаев заболевания, госпитализаций и смертей. В пятницу было зарегистрировано 5 990 новых случаев коронавируса - наибольшее число заболеваний начала пандемии, отмечает Reuters. Также было зарегистрировано 42 случая смерти, что является максимумом за три месяца.
Однако стратегия не изменится. "Мы продолжим идти тем же путем", — сказал Андерс Тегнелл.
В Швеции, в отличие от многих других стран, школы, рестораны и другие предприятия оставались открытыми на протяжении всей пандемии. Главное внимание было направлено на продвижение добровольных мер социального дистанцирования и гигиены, таких как работа из дома и отказ от общественного транспорта, в некоторых регионах людям рекомендовали воздержаться от физических контактов вне семьи, избегать многолюдных мест и торжеств.
Мягкий подход к борьбе с вирусом привлек внимание всего мира и вызвал, как жесткую критику, так и одобрение. Частые пресс-конференции Тегнелла привлекают большую телевизионную аудиторию. На улицах Стокгольма можно увидеть надписи "С Тегнеле, которому мы доверяем". Однако не все с этим согласны, и Тегнеллу даже угрожали смертью, обвиняя его в безрассудной политике.
Шведские власти рассчитывали, что отказ карантина весной поможет сформировать коллективный иммунитет и осенью ситуация с COVID-19 в Швеции будет лучше, чем в Финляндии и Норвегии, которые весной сдерживали распространение вируса с помощью карантина. Но реальная ситуация оказалась иной.
Поразительным провалом называет стратегию Швеции вирусолог Лена Эйнхорн, которая жестко критикует выбранный правительством подход: "Четыре дня назад у нас было в восемь раз больше случаев [заражения] на душу населения, чем в Финляндии, и в 3,5 раза больше, чем в Норвегии", цитирует вирусолога Financial Times.
Хотя уровень смертности на душу населения в Швеции ниже, чем в таких странах, как Испания и Великобритания, он в 10 раз выше, чем в соседней Норвегии, и почти в пять раз выше, чем в Дании.
В открытом письме, опубликованном в ежедневной газете Aftonbladet, 27 шведских ученых и врачей предупредили, что страна может скоро приблизиться к показателям реанимации, наблюдавшимся весной, и призвали партийных лидеров обойти Агентство здравоохранения и ввести более жесткие ограничения.
Тегнелл, в ответ на критику, заметил, что новые локдауны в Европе во многих странах менее строгие, чем весенние. По его мнению, многие страны теперь пытаются делать что-то похожее на то, что делала Швеция. "Например, сейчас почти никто не закрывает школы", — заметил он.
Швеция — одна из немногих стран Европы, которая не рекомендует и не требует масок вне больниц и медицинских учреждений. Как говорит Тегнелл, он еще не видел хороших исследований в пользу масок. При этом маски рекомендованы Европейским центром по контролю за заболеваниями и многими другими органами здравоохранения.