Происшествия 1 час назад

Правительство допускает введение полного локдауна в Украине: названо условие

В Кабмине уже не отрицают возможность введения более жестких ограничений из-за коронавируса

Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash
Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash

Кабинет министров может ввести полный локдаун в Украине в случае нереализации карантина выходного дня и остановки медицинской сферы.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Дом".

Кратко и по делу в Telegram

"Если не будет в полном объеме реализован карантин выходного дня, к сожалению, мы рано или поздно придем к полному локдауну. А все оценки говорят, что это будет очень плачевно для экономики", — сказал он.

По словами министра, этот сценарий уже неоднократно оговаривался.

"Если карантин выходного дня не приведет к падению заболеваемости, если мы придем к локдауну медицинской системы, а не только локдауну сферы услуг, то, конечно, что в таком случае, когда врачи по протоколу выбора больного будут выбирать, кому предоставлять услугу, а кому нет, то мы точно перейдем к полному локдауну", — добавил чиновник.

Читайте также:
Бунт мэров: главы украинских городов выступают против карантина выходного дня

Напомним, с 14 ноября в Украине будет действовать карантин выходного дня.

Также правительство отменило карантинное зонирование, теперь в стране действует общенациональный карантин.

Как сообщалось, в течение 12 ноября в Украине зафиксировано рекордные 11 787 случаев выявления коронавирусной болезни Covid-19 (388 детей и 555 медиков). Также за последние сутки госпитализировано 1 587 человек, умерло 172, выздоровели 6 155.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Бизнес получит компенсации за карантин выходного дня — Кабмин
Бизнес получит компенсации за карантин выходного дня — Кабмин
В Одессе не будут вводить карантин выходного дня
В Одессе не будут вводить карантин выходного дня
Цены на нефть падают на фоне роста заболеваемости коронавирусом
Цены на нефть падают на фоне роста заболеваемости коронавирусом
Загрузка...
Новое видео
От советских магнитофонов — к пулеметам: как перепрофилировался киевский завод Маяк

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В "Эпицентре" передумали работать в выходные

  3. "Черная" бухгалтерия и махинации: результаты проверки в Харьковской областной больнице

  4. В Киеве таксист Uber влетел в людей на остановке: два человека погибли (ВИДЕО)

  5. Нацсовет проведет внеплановые проверки 12 компаний группы "1+1 медиа" из-за Медведчука

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...