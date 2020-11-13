Правительство допускает введение полного локдауна в Украине: названо условие

Кабинет министров может ввести полный локдаун в Украине в случае нереализации карантина выходного дня и остановки медицинской сферы.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Дом".

"Если не будет в полном объеме реализован карантин выходного дня, к сожалению, мы рано или поздно придем к полному локдауну. А все оценки говорят, что это будет очень плачевно для экономики", — сказал он.

По словами министра, этот сценарий уже неоднократно оговаривался.

"Если карантин выходного дня не приведет к падению заболеваемости, если мы придем к локдауну медицинской системы, а не только локдауну сферы услуг, то, конечно, что в таком случае, когда врачи по протоколу выбора больного будут выбирать, кому предоставлять услугу, а кому нет, то мы точно перейдем к полному локдауну", — добавил чиновник.

Напомним, с 14 ноября в Украине будет действовать карантин выходного дня.

Также правительство отменило карантинное зонирование, теперь в стране действует общенациональный карантин.

Как сообщалось, в течение 12 ноября в Украине зафиксировано рекордные 11 787 случаев выявления коронавирусной болезни Covid-19 (388 детей и 555 медиков). Также за последние сутки госпитализировано 1 587 человек, умерло 172, выздоровели 6 155.