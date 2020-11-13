Украина поставила новый рекорд заболеваемости Covid-19 — почти 12 тысяч случаев за день

В течение 12 ноября в Украине зафиксировано 11 787 случаев выявления коронавирусной болезни Covid-19. Как отмечается в данных Министерства здравоохранения, заболели, в частности 388 детей и 555 медиков.
За последние сутки госпитализировано 1 587 человек, умерло 172, выздоровело 6 155. Проведено 73 398 тестирований на коронавирус.
Больше всего заражений зафиксировано в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.
Всего за время пандемии, по официальным данным, в стране заболело 512 652 человека:
Киев — 48 646
Винницкая область — 13 367
Волынская область — 18 004
Днепропетровская область — 19 909
Донецкая область — 16 025
Житомирская область — 21 138
Закарпатская область — 18 832
Запорожская область — 16 811
Ивано-Франковская область — 26 824
Киевская область — 23 103
Кировоградская область — 3501
Луганская область — 4 940
Львовская область — 36 000
Николаевская область — 11 646
Одесская область — 31 332
Полтавская область — 14 327
Ровенская область — 24 045
Сумская область — 16 781
Тернопольская область — 23 012
Харьковская область — 46 137
Херсонская область — 6 485
Хмельницкая область — 21 954
Черкасская область — 11 673
Черновицкая область — 27 140
Черниговская область — 11 020
Умерло от Covid-19 уже 9 317, а выздоровело 233 849 человек. Тестирований на коронавирус проведено уже почти 3,83 млн.
Напомним, накануне коронавирус подхватили первый спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и вице-спикер Руслан Стефанчук. В свою очередь, президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, у которых ранее выявили Covid-19, находятся в больнице "Феофания".