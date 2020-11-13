Украина поставила новый рекорд заболеваемости Covid-19 — почти 12 тысяч случаев за день

В течение 12 ноября в Украине зафиксировано 11 787 случаев выявления коронавирусной болезни Covid-19. Как отмечается в данных Министерства здравоохранения, заболели, в частности 388 детей и 555 медиков.

За последние сутки госпитализировано 1 587 человек, умерло 172, выздоровело 6 155. Проведено 73 398 тестирований на коронавирус.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Больше всего заражений зафиксировано в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

Всего за время пандемии, по официальным данным, в стране заболело 512 652 человека:

Киев — 48 646

Винницкая область — 13 367

Волынская область — 18 004

Днепропетровская область — 19 909

Донецкая область — 16 025

Житомирская область — 21 138

Закарпатская область — 18 832

Запорожская область — 16 811

Ивано-Франковская область — 26 824

Киевская область — 23 103

Кировоградская область — 3501

Луганская область — 4 940

Львовская область — 36 000

Николаевская область — 11 646

Одесская область — 31 332

Полтавская область — 14 327

Ровенская область — 24 045

Сумская область — 16 781

Тернопольская область — 23 012

Харьковская область — 46 137

Херсонская область — 6 485

Хмельницкая область — 21 954

Черкасская область — 11 673

Черновицкая область — 27 140

Черниговская область — 11 020

Умерло от Covid-19 уже 9 317, а выздоровело 233 849 человек. Тестирований на коронавирус проведено уже почти 3,83 млн.

Напомним, накануне коронавирус подхватили первый спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и вице-спикер Руслан Стефанчук. В свою очередь, президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, у которых ранее выявили Covid-19, находятся в больнице "Феофания".