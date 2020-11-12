Общество 40 минут назад

В Киеве закрылся клуб Bingo: помещение купила сеть супермаркетов АТБ

Проработав более двух десятилетий, клуб прекращает работу

Вывеска Bingo. Фото: Facebook-страница клуба Вывеска Bingo. Фото: Facebook-страница клуба
Вывеска Bingo. Фото: Facebook-страница клуба

Киевский ночной клуб Bingo объявил о своем закрытии из-за смены собственника и перепрофилирования помещения. Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице заведения.

"Уважаемые меломаны! К большому сожалению, Bingo закрывается и прекращает свое существование. Помещение, в котором мы работали, меняет владельца и направление деятельности. Спасибо всем за эти многие годы концертной жизни... Надеемся, что концертная индустрия как можно быстрее возродится после кризиса, и в Киеве появятся новые достойные площадки. А Бинго — это уже история", — говорится в нем.

Кратко и по делу в Telegram

Запланированные в клубе концерты и мероприятия будут перенесены, организаторы занимаются этим вопросом. В прочем, в клубе дали понять, что некоторые мероприятия окажутся отменены из-за введения карантина выходного дня.

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В свою очередь, как сообщает "Хмарочос" со ссылкой на концертного директора клуба Влада Ляшенко, клуб, почти не работающий из-за карантинных ограничений, закрыли, продав помещение сети супермаркетов АТБ.

Отметим, что Bingo был одним из старейших и крупнейших украинских концертных клубов, вмещая более 1 500 зрителей. Клуб открылся еще в конце 1990-х годов и располагался в бывшем доме культуры авиазавода "Антонов" на проспекте Победы, 112, что около метро "Святошин" и напротив Святошинской райадминистрации.

Напомним также, что накануне совладелец украинской сети кинотеатров "Планета кино" Дмитрий Деркач заявил, что всех их придется закрыть в связи с введением Кабинетом министров карантина выходного дня.

Ряд мэров украинских городов уже выступили с негативной реакцией на такое решение Кабинета министров от 11 ноября.

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