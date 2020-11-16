Политика 10 минут назад

Шмыгаль — мэрам: Эффект карантина выходного дня увидим через 2-3 недели

Глава правительства объяснил, что карантин вводится, чтобы люди больше ходили в кафе и кино по будням

Денис Шмыгаль пообщался с мэрами. Фото: пресс-служба Кабмина Денис Шмыгаль пообщался с мэрами. Фото: пресс-служба Кабмина
Денис Шмыгаль пообщался с мэрами. Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что любые противоэпидемические мероприятия не дают мгновенного результата и эффект карантина выходного дня можно будет увидеть лишь через две-три недели. Об этом он заявил в ходе онлайн-совещания с мэрами украинских городов, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По словам главы правительства, оно сейчас ищет пути, которые позволят притормозить процесс роста количества заболевших Covid-19 — от адаптивного карантина до усовершенствования карантина выходного дня.

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"Для нас это один из выходов, когда на выходных люди находятся дома и не создают большой поток и скопления. Большие заработки отраслей именно в субботу и воскресенье как раз являются доказательством факта, что огромные потоки людей движутся в отрасль питания и развлечений", — отметил он.

Шмыгаль, что введенный карантин позволяет перераспределить спрос с выходных на пять рабочих дней, уменьшив потоки людей и пересечение различных социальных групп. Он подчеркнул, что правительство сейчас сосредоточено на коммуникации с отраслями, чтобы выработать механизмы компенсации потерь.

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"На сегодня у нас есть ряд инструментов, которые проявили себя весной. Также мы работаем над разработкой новых программ. У нас на сегодня есть до семи инструментов, которыми мы будем уже на этой неделе поддерживать отрасли, которые страдают больше всего", — заявил глава Кабмина.

Он отметил, что правительство, в частности, работает над увеличением числа коек в больницах и снабжением кислородом.

Участвовавшая во встрече эпидемиолог Наталья Виноград отметила, что в Украине было два варианта сдерживания заболевания: или карантин выходного дня, или полный локдаун. Она при этом привела в пример, что другие страны прибегают и к введению комендантского часа.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко подчеркнул, что жесткий локдаун на три недели сильно ударил бы по украинской экономике.

"Когда мы говорим о карантине выходного дня, то в случае, если он будет выполняться на 100%, это значительно повлияет на коэффициенты прироста за неделю. Коэффициент прироста за неделю позволит нам как можно дольше держать систему здравоохранения в полной готовности", — сказал он.

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Чиновник также добавил, что Минздрав сегодня переориентируется на закрытые коллективы, чтобы предотвратить вспышки в малых социальных группах, и призвал мэров к совместной работе.

По итогам совещания было решено усилить взаимодействие Кабмина с местным самоуправлением и проводить подобные встречи регулярно.

Напомним, ранее исполняющая обязанности председателя Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила о регистрации проекта постановления от имени глав всех фракций и групп с призывом к Кабмину отменить карантин выходного дня. При этом самого Шмыгаля она хочет видеть с отчетом в парламенте.

Отметим, что ряд мэров крупных городов также выступил против усиления карантина по субботам и воскресеньям, однако в Кабмине настаивают, что решение должно выполняться, а у местных властей нет полномочий для его отмены.

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что правительство должно сделать все, чтобы карантин не привел к критическим последствиям для бизнеса.

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