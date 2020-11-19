Зеленский подписал закон о штрафах за неношение масок

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Документ дополняет статью 44-3 кодекса частью второй, предусматривающей штраф, за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности изготовленных самостоятельно.

Штрафы предусмотрены в сумме от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 170 до 255 грн. Закон вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования.

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Напомним, Верховная Рада приняла его 6 ноября. В Кабинете министров после этого отдельно подчеркнула, что за отсутствие маски на улице штрафы налагаться не будут.