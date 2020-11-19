Общество 1 час назад

Минцифра работает над запуском открытого дашборда свободных мест в больницах

Ведомство работает над рядом сервисов, которые могут помочь в борьбе с Covid-19

Фото: пресс-служба Киевгорадминистрации Фото: пресс-служба Киевгорадминистрации
Фото: пресс-служба Киевгорадминистрации

Министерство цифровой трансформации работает над созданием ряда цифровых решений, призванных помочь стране в борьбе с Covid-19. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

В частности, ведется работа над диджитализацией и централизацией сбора информации по фактам и подозрениям о случаях инфекционных заболеваний.

Кратко и по делу в Telegram

Отмечается, что при наличии полной информации о возможных случаях Covid-19 в Украине государство сможет быстрее и эффективнее планировать расширение больниц, обеспечение персоналом и закупку лекарств.

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Кроме того, создается чат-бот для координации госпитализации и открытый дашборд свободных мест в больницах, что позволит упростить процесс оперативной госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также Минцифра работает над усовершенствованием функционала приложения "Вдома", запуском электронного рецепта на лекарства и распространением программы "Доступные лекарства" на антибиотики, а также введением электронного направления на ПЦР-тестирование, что позволит отслеживать очереди в режиме реального времени.

Отметим, что Кабинет министров намерен ужесточить карантинный режим в стране, если введение карантина выходного дня не покажет результативного влияния на заболеваемость Covid-19.

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