Кличко грозится остановить общественный транспорт в Киеве: при каких условиях это возможно

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городская власть может принять решение об остановке общественного транспорта в столице, если жители города будут пренебрегать противоэпидемиологическими правилами безопасности.

Кличко подчеркнул, что в условиях локдауна работа общественного транспорта не попала под запрет только потому, что людям, трудящимся на критически важных предприятиях столицы, необходимо добираться на работу. Кроме того, транспорт может курсировать только с наполненностью не более 50% предусмотренных мест и с соблюдением норм безопасности. При этом Кличко отметил, что большие столпотворения пассажиров в нем — это безответственность людей, которые пренебрегают этими правилами.

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"Общественный транспорт во время карантина работает исключительно для тех пассажиров, которые добираются на работу или по неотложным делам. Для киевлян, которые работают в сферах жизнеобеспечения города! Толпы в транспорте — это, я считаю, безответственность тех людей, которые не соблюдают рекомендации и пренебрегают правилами. Которые делают вид, что у нас ситуация нормальная и нет никакого вируса", — заявил он.

Кличко подчеркнул, что если ситуация не улучшится, городская власть и правительство страны будут вынуждены остановить движение общественного транспорта в Киеве. При этом мэр города напомнил, что год назад киевляне были возмущены решением власти во время локдауна закрыть метрополитен, а наземному транспорту позволить работать только по спецпропускам.

Отметим, что за сутки 23 марта коронавирусная инфекция была выявлена у 1300 киевлян. 49 жителей столицы умерли. По словам Кличко, это самый высокий показатель смертности в Киеве с момента начала пандемии.

Всего в столице было зафиксировано 155 336 подтвержденных случаев COVID-19, 3 163 из них стали летальными.

Как сообщил заместитель Виталия Кличко Владимир Бондаренко, больницы Киева, перепрофилированные под оказание помощи больным COVID-19, заполнены на 100%, а резервные кровати размещают в коридорах.

Власти Киева ожидают от правительства решения о перепрофилировании под COVID-19 ведомственных больниц, где имеется около 11 тысяч койко-мест.