Локдаун в Украине: в Киеве с 5 апреля закрывают транспорт, садики и школы

В Киеве с понедельника, 5 апреля 2021 года, усиливают карантин по коронавирусу.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.

В частности, общественный наземный транспорт и метро будет работать по специальным пропускам пассажиров: перевозить будут только работников предприятий критической инфраструктуры.

Также с 5 апреля в столице закрывают все школы и детские сады.

В свою очередь работодателям рекомендуют отправить сотрудников на удаленную работу или, по возможности, предоставить отпуска.

Заведения общественного питания продолжат работать только на доставку или на вынос.

Предполагается, что ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

Как сообщалось, с 1 апреля в Киеве также запрещается организовывать ярмарки.

Напомним, в Киеве с 20 марта ввели ограничения "красной" зоны карантина. Тогда сообщалось, что ограничения будут действовать как минимум до 9 апреля включительно.

Но уже 25 марта на учебу вернулись ученики 5-11 классов, уроки будут проводиться онлайн. Ученики 1-4 классов должны были вернуться за парты 29 марта.

26 марта коммунальное предприятие "Киевпастранс" изменило правила перевозки пассажиров в период карантина, разрешив брать в салон не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.

В свою очередь, в КП "Киевский метрополитен" заявляли о том, что метро останавливаться не будет, но в час пик будут действовать ограничения на количество людей в вестибюлях.

В то же время частные перевозчики просили запретить им работать в карантин из-за нерентабельности.