Локдаун в Киеве могут ужесточить со 2 апреля: названы новые запреты

В Киеве намерены усилить карантин по коронавирусу со 2 апреля 2021 года, если к тому времени не будет решена проблема острой нехватки мест для стационарного лечения больных на COVID-19.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

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"Если Национальная академия медицинских наук не предоставит 500 коек, как обсуждалось, то будет в пятницу приниматься решение об усилении карантина", — сообщил он.

По словам Рубана, в этом случае в столице, где уже действуют ограничения "красной" зоны карантина, запреты усилят на всех уровнях.

В частности, речь идет о возможном закрытии детских садиков, прекращении работы общественного транспорта и переводе учеников начальной школы на дистанционное обучение.

Как известно, в Киеве карантин усилили за день до того, как государственная комиссия по ТЭБ и ЧС решила отнести город в зону с высоким уровнем эпидопасности.

По данным волонтеров, уже на 23 марта почти все киевские больницы были заполнены под завязку.

Напомним, 25 марта на учебу вернулись ученики 5-11 классов, уроки будут проводиться онлайн. Ученики 1-4 классов должны были вернуться за парты 29 марта.

Как сообщалось, 26 марта коммунальное предприятие "Киевпастранс" изменило правила перевозки пассажиров в период карантина, разрешив брать в салон не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.

В свою очередь, в КП "Киевский метрополитен" заявляли о том, что метро останавливаться не будет, но в час пик будут действовать ограничения на количество людей в вестибюлях.

В то же время частные перевозчики просили запретить им работать в карантин из-за нерентабельности.

Кроме того, КГГА в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции запретила проведение продуктовых ярмарок в столице с 1 по 12 апреля.