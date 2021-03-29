Общество 10 минут назад

КГГА: Если ситуация с Covid-19 не улучшится, закроем детсады и запретим транспорт

Власти столицы видят "мягко говоря, не совсем серьезное" отношение горожан к карантинным ограничениям

Мэр Киева Виталий Кличко в "ковидной" больнице. Фото: КГГА Мэр Киева Виталий Кличко в "ковидной" больнице. Фото: КГГА
Мэр Киева Виталий Кличко в "ковидной" больнице. Фото: КГГА

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявляет, что в случае, если ситуация с Covid-19 в Киеве в ближайшее время не улучшится, то придется закрывать начальную школу, детские сады и принимать решение об ограничении работы общественного транспорта. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантинным ограничениям со стороны горожан", — отметил чиновник.

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По словам Поворозника, за последние две недели в столице добавили более 1 тысячи койко-мест в больницах для пациентов с коронавирусом, однако их заполненность на сегодняшний день "достаточно серьезная".

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"Ситуация критическая. У нас сегодня дети 1-4-х классов пошли в школу... Но если ситуация не изменится, нам придется закрывать и 1-4-е классы, и детские сады, и принимать решение, чтобы ограничить работу транспорта в целом", — заявил первый замглавы КГГА.

Напомним, на предыдущей неделе мэр Киева Виталий Кличко уже заявлял, что городская власть может принять решение об остановке общественного транспорта в столице, если жители города будут пренебрегать противоэпидемиологическими правилами безопасности.

Ранее заместитель Кличко Владимир Бондаренко, заявлял, что больницы Киева, перепрофилированные под оказание помощи больным Covid-19, заполнены на 100%, а резервные кровати размещают в коридорах.

Отметим, что при отнесении Киева к "красной" зоне эпидемиологической опасности по распространению коронавирусной инфекции власти города отказались от запрета на работу транспорта, но ввели ограничения на число пассажиров. Поворозник заявил, что контролировать их соблюдение будут сотрудники полиции и муниципальной охраны.

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