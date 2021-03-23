Как изменились за год карантина мобильность киевлян и заказы еды на дом: инфографика

Перевозки в метрополитене Киев даже спустя год с момента введения карантина из-за Covid-19 не смогли восстановиться до прежнего уровня, упав примерно на треть, а вот уровень пробок на столичных улицах после локдауна 2020 года даже немного вырос. Об этом свидетельствуют данные, собранные в инфографике сайтом "ЛУН Город" из различных источников.

В частности, по данным коммунального предприятия "Киевский метрополитен", в феврале 2020 года метро перевезло 38,8 млн пассажиров, в марте, частично затронутом локдауном, — 19,8 млн, а в апреле — ноль. Однако после возобновления работы это число стало колебаться в пределах 21 и 29 млн пассажиров в месяц.

В частности, больше всего было зафиксировано в сентябре — 28,93 млн, а меньше всего — "в праздничном" январе с 21,39 млн пассажиров. В феврале 2021 было перевезено 26,54 млн пассажиров.

В то же время пробки на дорогах Киева быстро догнали и даже перегнали докарантинний уровень. По данным сервиса TomTom, уже в июне средняя задержка в пути превысила "доковидные" показатели, составив 57% от времени, требующегося для проезда без пробок. Небольшое снижение (до 45%) было только в августе- в пик отпусков. В декабре же этот показатель вырос до 67%.

В свою очередь, по данным компании Apple, объем перемещений украинцев по стране за год лишь вырос: пешком — примерно на 7% в январе к январю и на 35% в марте 2021 к январю 2020 года; в то время как на автомобиле итоговый рост оказался меньше.

При этом во время локдауна в апреле-2020 украинцы стали ходить вдвое меньше и лишь на треть меньше ездить на авто, а период отпусков в августе также показал больший рост мобильности граждан относительно начала года на автомобилях, чем пешком.

Также были получены данные о продажи попкорна в кинотеатрах сети "Планета кино", которые и через год после последнего докарантинного месяца остаются упавшими примерно вдвое.

Так, в феврале 2020 года было продано 185,6 "литров" попкорна, в апреле-июне — ноль, а с окончанием лета объем продаж кое-как восстановился: в августе сеть продала 79,2 тысячи "литров" попкорна, в сентябре — 104,8 тысячи, в октябре — 91,3 тысячи, в ноябре — лишь 55,5 тысячи, в декабре — 104 тысячи, в январе 2021 года — 69 тысяч, а в феврале — 106,5 тысячи.

По данным сервиса доставки Glovo, сильный рост объемов доставки еды из кафе и ресторанов пришелся лишь на первый месяц карантина — март, после чего объем остается стабильным на уровне от +85% до +89% к показателю февраля 2020 года.

Среди наиболее популярных категорий блюд отмечены суши "Филадельфия", бургеры, донеры и азиатская лапша. Однако у последней отмечен рост доставок лишь начиная с октября.

Борщ же остается почти равномерно популярным независимо от месяца: с мая 2020 года по февраль 2021-го его заказывали на 83-94% больше, чем в докарантинном феврале.

Напомним, что с 23 марта в Киеве снова ужесточили карантин в рамках введения "красной" эпидемиологической зоны, однако от прекращения работы транспорта власти отказались.