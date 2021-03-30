В Киеве на две недели запретили ярмарки

Киевская городская государственная администрация в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции запретила проведение продуктовых ярмарок в столице с 1 по 12 апреля. Об этом говорится в сообщении КГГА.

"К сожалению, ситуация с распространением Covid-19 в столице сложная. Эпидемиологическая картина ухудшается, Киев остается в "красной зоне". Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки в период с 1 по 12 апреля. Спасибо киевлянам за понимание", — прокомментировал заместитель председателя КГГА Алексей Кулеба.

Напомним, накануне власти столицы заявили, что в случае, если ситуация с Covid-19 в Киеве в ближайшее время не улучшится, то им придется закрывать начальную школу, детские сады и принимать решение об ограничении работы общественного транспорта.

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На предыдущей неделе мэр Киева Виталий Кличко уже заявлял, что городская власть может принять решение об остановке общественного транспорта в столице, если жители города будут пренебрегать противоэпидемиологическими правилами безопасности.

Ранее заместитель Кличко Владимир Бондаренко заявлял, что больницы Киева, перепрофилированные под оказание помощи больным Covid-19, заполнены на 100%, а резервные кровати размещают в коридорах.