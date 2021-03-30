Бизнес 6 минут назад

В Киеве на две недели запретили ярмарки

Власти тем самым пытаются снизить риск заражения коронавирусной инфекцией

Фото: Голосеевская райадминистрация Киева Фото: Голосеевская райадминистрация Киева
Фото: Голосеевская райадминистрация Киева

Киевская городская государственная администрация в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции запретила проведение продуктовых ярмарок в столице с 1 по 12 апреля. Об этом говорится в сообщении КГГА.

"К сожалению, ситуация с распространением Covid-19 в столице сложная. Эпидемиологическая картина ухудшается, Киев остается в "красной зоне". Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки в период с 1 по 12 апреля. Спасибо киевлянам за понимание", — прокомментировал заместитель председателя КГГА Алексей Кулеба.

Кратко и по делу в Telegram

Напомним, накануне власти столицы заявили, что в случае, если ситуация с Covid-19 в Киеве в ближайшее время не улучшится, то им придется закрывать начальную школу, детские сады и принимать решение об ограничении работы общественного транспорта.

Читайте также:
Зеленский считает необходимой разработку в Украине "паспортов вакцинации"

На предыдущей неделе мэр Киева Виталий Кличко уже заявлял, что городская власть может принять решение об остановке общественного транспорта в столице, если жители города будут пренебрегать противоэпидемиологическими правилами безопасности.

Ранее заместитель Кличко Владимир Бондаренко заявлял, что больницы Киева, перепрофилированные под оказание помощи больным Covid-19, заполнены на 100%, а резервные кровати размещают в коридорах.

Отметим, что при отнесении Киева к "красной" зоне эпидемиологической опасности по распространению коронавирусной инфекции власти города отказались от запрета на работу транспорта, но ввели ограничения на число пассажиров, заявив, что контролировать их соблюдение будут сотрудники полиции и муниципальной охраны.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Коронавирус: в Украине за сутки более 10 тысяч новых заражений, 286 человек умерли
Коронавирус: в Украине за сутки более 10 тысяч новых заражений, 286 человек умерли
Украина уже потратила на закупки вакцин от коронавируса 40% выделенных на это денег
Украина уже потратила на закупки вакцин от коронавируса 40% выделенных на это денег
Польша вводит обязательный карантин для въезжающих извне ЕС
Польша вводит обязательный карантин для въезжающих извне ЕС
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Борьба с конвертационными центрами: выиграна битва, но не война

  3. Итальянские власти запретили круизным лайнерам заходить в Венецию

  4. Украина уже потратила на закупки вакцин от коронавируса 40% выделенных на это денег

  5. Зарезали и выбросили в канаву: Под Киевом нашли тело активиста-ветерана АТО

Ивент
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
Ключевая тема главного события деловых женщин SHE Congress 2021: "Break the rules: как построить глобальный бизнес, разрушить стереотипы и ограничивающие убеждения, чтобы сделать шаг к масштабному бизнесу или реализоваться в карьере"
Загрузка...