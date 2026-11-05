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Россия атаковала энергетику трех областей: где нет света
5 ноября в результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры зафиксированы новые обесточивания в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях. Сложной остается ситуация в энергетике в столичном регионе – Киеве и Киевской области.
Как пишет Dilo, об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге по оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 5 ноября.
Атака на энергосистему
По его словам, Россия продолжает целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.
Только с начала этой недели, со 2 ноября, враг нанес 78 целенаправленных ударов по энергетической инфраструктуре. В результате атак энергообъекты получили серьезные повреждения, для восстановления которых нужны значительные усилия и время.
Некрасов отметил, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
Замминистра рассказал, что сложной остается ситуация в столичном регионе - Киеве и Киевской области. Из-за значительных повреждений энергетического оборудования здесь вынужденно применяются ограничения сети. Энергетики круглосуточно работают над скорейшим восстановлением стабильного электроснабжения.
Относительно применения ограничений
5 ноября в большинстве областей Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии для потребителей, а для промышленности — графики ограничения мощности. Эти вынужденные меры необходимы для балансировки энергосистемы, сохранения ее устойчивости и предотвращения еще более сложных последствий.
В течение дня ситуация может изменяться.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения (облэнерго).
В Минэнерго призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
Напомним, ранее CEO YASNO Сергей Коваленко предупреждал о рисках этой зимы : ключевой проблемой может стать не столько нехватка генерации, сколько повреждение сетей и невозможность передать имеющуюся электроэнергию потребителям. По его словам, продолжительность отключений будет зависеть прежде всего от того, какие именно узлы энергосистемы будут подвергаться российским атакам.