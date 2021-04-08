Политика 20 минут назад

Кличко допустил продление локдауна в Киеве до 10 мая

В то же время если динамика заболеваемости Covid-19 в столице снизится, то с 16 апреля карантин смягчат

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Киевгорадминистрации Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Киевгорадминистрации
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Киевгорадминистрации

Мэр Киева Виталий Кличко допускает, что введенный в Киеве ужесточенный карантин может, как об этом ходят слухи, быть продлен до 10 мая, если статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе не будет улучшаться. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Я очень удивлен такой информацией. Решение о продлении карантинных ограничений принимает не Киевский городской голова, а комиссия ТЭБ и ЧС. Таких заседаний у нас не было. Эта информация распространяется из неизвестных источников. Но одно могу сказать: действительно, мы можем продлить карантинные ограничения, продлить карантин. Но будем исходить исключительно от цифр заболеваемости. И если у нас будет продолжаться такая волна заболеваний, то я не исключаю, что это может произойти", — подчеркнул мэр.

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Градоначальник отметил, что строгие карантинные ограничения действуют в столице только четвертый день, но уже на следующей неделе власти смогут увидеть их воздействие на ситуацию.

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"Если динамика не снизится, я не исключаю этого. Если динамика снизится, то карантинные ограничения будут осуществляться, как и было установлено, до 16 числа", — подчеркнул Кличко.

Напомним, с 5 апреля в столице усилили карантинные ограничения. В городе не работают школы и детские сады, а общественный транспорт доступен только для обеспечения сотрудников предприятий критической инфраструктуры, которые могут воспользоваться им при наличии спецпропуска.

При этом водителей маршруток Киева и Киевской области уже начали штрафовать за провоз пассажиров без специального пропуска.

Отметим, что за прошедшие сутки в Киеве зафиксировано 1886 новых случаев заболевания Covid-19, за 6 апреля — 1417, за 5 апреля — 1432, в выходные 5 и 4 апреля — 458 и 552 соответственно.

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