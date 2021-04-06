В Киеве уже начали штрафовать водителей маршруток за перевозку пассажиров без пропусков

Водителей маршруток Киева и Киевской области уже начали штрафовать за провоз пассажиров без специального пропуска, который в столице действует с 5 апреля.

Об этом в комментарии корреспонденту Delo.ua заявил председатель общественной сети "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" Игорь Мойсеенко.

"В понедельник в большинстве случаев просто останавливали автобусы, выводили пассажиров без спецпропусков и предупреждали водителей, что в случае повторения таких моментов их будут штрафовать. Хотя и вчера были штрафы за это, и сегодня отзванивались мне представители нашего общественного союза, что штрафы уже были", — отметил он, добавив, что штраф составляет 17 тысяч грн.

По мнению Мойсеенко, штрафовать должны пассажиров, которые "сознательно идут в автобус, не имея специального пропуска". Он добавил, что перевозчики терпят убытки с 23 марта. При этом им гораздо менее выгодно работать в нынешних условиях — убытков при такой работе втрое больше, чем при простое.

"Мы работаем, чтобы заработать еще больше убытков. Еще 23 марта мы обратились с письмом к мэру Кличко, чтобы обратили внимание на наши проблемы. И готовы были встретиться с представителями КГГА, наработать какие-то антикризисные мероприятия. Сначала с нами обещали встретиться, но потом на неопределенный срок перенеслись все эти события, и мы опять остались один на один со своими проблемами", — говорит глава Ассоциации.

Уже 5 апреля, по его словам, перевозчики увидели — больше, чем у половины пассажиров нет спецпропусков и на каждой остановке возникают конфликты между ними и водителями. Сами водители в таких условиях отказываются работать.

"Кроме того, в понедельник к нам обратились поставщики и сказали, что топливо и запчасти теперь будут отпускаться только по предоплате. Раньше нам давали отсрочку платежей до десяти дней. Этот кризис вымыл практически все оборотные деньги и мы понимаем, что каждый наш рабочий день — это минус. Теперь мы не сможем полноценно заправлять свои парки. Получается, с одной стороны нам не будет чем заправить автобусы, а с другой — нет водителей", — подчеркнул Мойсеенко, предоставив также письмо на имя директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Ивана Шпилевого.

Впрочем, по словам Мойсеенко, кризис вряд ли коснется "Киевпасстранса". Он убежден — какие бы убытки это предприятие не заработало, город покроет все затраты из бюджета.

"Там люди вовремя получают зарплату, там вовремя рассчитываются с поставщиками. Их этот кризис не коснется. Даже если город скажет им возить по одному человеку — их это никак абсолютно не коснется", — подытожил представитель перевозчиков.

Напомним, что с понедельника, 5 апреля 2021 года, усиливают карантин по коронавирусу. В частности, общественный наземный транспорт и метро будет работать по специальным пропускам пассажиров: перевозить будут только работников предприятий критической инфраструктуры.

Отметим, ранее 26 марта коммунальное предприятие "Киевпастранс" изменило правила перевозки пассажиров в период карантина, разрешив брать в салон не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.

В свою очередь, в КП "Киевский метрополитен" заявляли о том, что метро останавливаться не будет, но в час пик будут действовать ограничения на количество людей в вестибюлях. В то же время частные перевозчики просили запретить им работать в карантин из-за нерентабельности.