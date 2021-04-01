Бизнес 1 час назад

Во время жесткого локдауна летние площадки работать не могут — КГГА

При этом в столице летники открываются полным ходом

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

С 5 апреля 2021 года работа летних площадок кафе и ресторанов, которые массово начали открываться по Киеву, будет запрещена. Разрешено только выдавать заказы на доставку. 

Об этом корреспонденту Delo.ua сообщили в департаменте благоустройства КГГА. 

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"Все, что было раньше (карантинные ограничения — Delo.ua) переносится и на этот локдаун. Добавилось несколько ограничений, но ослаблений нет. Соответственно летние площадки во время жесткого локдауна работать не могут, так как заведениям общественного питания разрешено работать исключительно на вынос", — заявили Delo.ua в КГГА.  

Напомним, в Киеве с понедельника, 5 апреля 2021 года, усиливают карантинные ограничения. Власти закрывают детские садики, школы и ограничивают работу городского транспорта.

При этом в КГГА отметили, что рестораторы уже подают заявки на открытие летних площадок через ЦНАП. 

"Заявки уже подаются через ЦНАП. Эту процедуру мы ввели из-за карантина. Предприниматели онлайн могут подать заявку через ЦНАП, а в департаменте градостроительсва их будут оперативно отрабатывать и максимально быстро выдавать разрешения, чтобы предприниматели после локдауна смогли открыть летние площадки. Для нас важно всех людей из помещения перевести на открытый воздух", — рассказали в горадминистрации.

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Также в КГГА добавили, что в этом году, как и в прошлом, для открытия летних площадок будут введены скидки на получение разрешения. Отметим, что для получения разрешения для открытия летних площадок предприниматель должен заплатить фиксированную сумму, но с прошлого года сумма оплаты за получение разрешения снизилась. Возможность получить скидку предусмотрена и в этом году. 

В правительстве ранее пообещали, как и раньше выплачивать предпринимателям компенсации в размере 8 тысяч гривен. 

Наталья Лошакова

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