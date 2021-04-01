Во время жесткого локдауна летние площадки работать не могут — КГГА

С 5 апреля 2021 года работа летних площадок кафе и ресторанов, которые массово начали открываться по Киеву, будет запрещена. Разрешено только выдавать заказы на доставку.

Об этом корреспонденту Delo.ua сообщили в департаменте благоустройства КГГА.

"Все, что было раньше (карантинные ограничения — Delo.ua) переносится и на этот локдаун. Добавилось несколько ограничений, но ослаблений нет. Соответственно летние площадки во время жесткого локдауна работать не могут, так как заведениям общественного питания разрешено работать исключительно на вынос", — заявили Delo.ua в КГГА.

Напомним, в Киеве с понедельника, 5 апреля 2021 года, усиливают карантинные ограничения. Власти закрывают детские садики, школы и ограничивают работу городского транспорта.

При этом в КГГА отметили, что рестораторы уже подают заявки на открытие летних площадок через ЦНАП.

"Заявки уже подаются через ЦНАП. Эту процедуру мы ввели из-за карантина. Предприниматели онлайн могут подать заявку через ЦНАП, а в департаменте градостроительсва их будут оперативно отрабатывать и максимально быстро выдавать разрешения, чтобы предприниматели после локдауна смогли открыть летние площадки. Для нас важно всех людей из помещения перевести на открытый воздух", — рассказали в горадминистрации.

Также в КГГА добавили, что в этом году, как и в прошлом, для открытия летних площадок будут введены скидки на получение разрешения. Отметим, что для получения разрешения для открытия летних площадок предприниматель должен заплатить фиксированную сумму, но с прошлого года сумма оплаты за получение разрешения снизилась. Возможность получить скидку предусмотрена и в этом году.

В правительстве ранее пообещали, как и раньше выплачивать предпринимателям компенсации в размере 8 тысяч гривен.

Наталья Лошакова