Кабмин снова ввел выплаты по 8 тысяч грн для бизнеса и работников из-за локдауна

Кабинет министров предусмотрел механизм компенсации филзицам-предпринимателям и работникам предприятий, которые пострадают в результате ужесточения карантинных ограничений в "красных" зонах наибольшей опасности распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, государство готово выплачивать бизнесу и людям по 8 тысяч грн, как это было сделано прошедшей зимой.

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В то же время, в отличие от предыдущих компенсаций, разработанный комплекс мер "будет реализован в сотрудничестве с органами местного самоуправления".

"Мы также ожидаем, что кроме государственной поддержки, органы местного самоуправления введут для этих людей дополнительные выплаты. Это будет правильно и ответственно", — написал Шмыгаль.

Напомним, 22 марта премьер поручил разработать механизм компенсации бизнесу потерь вследствие локдауна в "красных" зонах.

На сегодня такой режим установлен в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Одесской, Киевской, Сумской областях и в Киеве. С 25 марта он вводится и во Львовской области.

Напомним, что во время зимнего ужесточения карантина бизнесу и гражданам, потерявшим работу, единоразово компенсировали 8 тысяч грн. По данным Минэкономики, за этой материальной помощью обратились около 480 тысяч физлиц-предпринимателей и наемных работников.