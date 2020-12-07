Экономика 1 час назад

Правительство утвердило порядок выплаты 8 000 грн компенсации бизнесу за карантин

Выплата единовременной материальной помощи производится "Ощадбанком" через счет в банке, который указывается в заявлении застрахованного лица

Фото: НБУ Фото: НБУ
Фото: НБУ

Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления социальной поддержки в виде единовременной выплаты 8 000 грн для застрахованных лиц и субъектов хозяйствования во время карантина.

Об этом следует из постановления правительства.

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"Согласно закону Украины "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения, распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Cov-2" Кабинет министров Украины постановляет: утвердить Порядок обращения и предоставления в 2020 году единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер, которые прилагаются", — говорится в документе.

Указано, что главным распорядителем бюджетных средств является Минсоцполитики.

"Перечисление бюджетных денег осуществляется Минсоцполитики на отдельный счет Пенсионного фонда, открытый в АО "Ощадбанк". Пенсионный фонд не позднее 23 декабря 2020 года посылает Минсоцполитики заявку о перечислении денег для выплаты единовременной материальной помощи", — отмечается в постановлении.

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Так, единовременная материальная помощь предоставляется застрахованным лицам, которые являются наемными работниками субъектов хозяйствования, работа которых временно остановлена в результате введения ограничительных противоэпидемических мероприятий и физическим лицам-предпринимателям, экономическая деятельность которых приостановлена в результате введения ограничительных противоэпидемических мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

При этом добавляется, что выплата единовременной материальной помощи осуществляется на основании заявления о предоставлении единовременной материальной помощи, представленной застрахованным лицом до 21 декабря 2020 года включительно.

"Выплата единовременной материальной помощи производится АО "Ощадбанк" через банковский счет в банке, который указывается в заявлении застрахованного лица", — говорится в сообщении.

Кроме того, Кабмин постановил выделить более 9,7 млрд грн на выплату работникам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом с учетом предложений комитета президентский законопроект №4429 о социальной поддержке в виде единовременной выплаты 8 000 грн для застрахованных лиц и субъектов хозяйствования во время карантина.

Как сообщалось, в конце ноября президент Владимир Зеленский анонсировал 8 000 грн помощи ФЛП и работникам, потерявшим работу из-за карантина, введенного из-за коронавируса.

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