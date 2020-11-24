Зеленский пообещал раздать по 8 тысяч грн всем пострадавшим от карантина выходного дня

В Верховную Раду в ближайшее время внесут законопроекты о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина, в частности, о единоразовой материальной помощи.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во вторник, 24 ноября, в своем блоге.

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"В ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты, которые будут предусматривать следующее: одноразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности подпадает под запрет из-за усиления карантина. И если вы ФЛП и вынуждены закрыть, например, свое кафе, или наемный работник, и вас увольняют из-за того, что кафе закрывается, то вы сможете получить помощь в размере 8 тысяч грн", — пообещал он.

Президент пояснил, что для получения такой помощи необходимо сделать три простых шага: зайти в приложение "Дія", ввести короткие данные и номер банковской карточки.

"Дальше — проверка данных и максимум через несколько дней — 8000 грн приходят вам на карточку", — заверил Зеленский.

По его словам, согласно расчетам, более 1 млн граждан Украины смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит почти 10 млрд грн.

Президент также сообщил, что второе направление — это материальная помощь хозяйствующим субъектам ради сохранения рабочих мест.

"Если вы — владелец кафе и не закрылись, но из-за карантина сократили время работы, никого не уволили, но некоторых работников отправили в вынужденный отпуск, тогда для выплат таким работникам вы сможете получить помощь. Это будет сумма, пропорциональная времени так называемого "простоя", в размере до 8000 грн на одного работника", — рассказал он.

Третьим направлением, по словам Зеленского, будет компенсация затрат за оплату единого социального взноса (ЕСВ). Это — около 1,5 млрд грн почти для 120 тысяч юридических лиц.

В частности, президент пояснил: если из-за усиления карантина деятельность того или иного предпринимателя запрещена, тот получает компенсацию за оплату ЕСВ за своих наемных работников. Например, небольшое кафе со штатом 5 человек получает компенсацию 8 — 10 тысяч грн.

Зеленский также объявил о погашении налогового долга почти для 4 млн граждан, у которых он составляет до 3600 грн.

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Пятым направлением помощи, как предполагается, будут налоговые каникулы: при усилении ограничительных мер 200 тысяч ФЛП первой группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.

Кроме того, президент сообщил о возобновлении программ, которые успешно работали весной: это материальная помощь ФЛП, у которых есть дети до 10 лет, компенсация по частичной безработице, кредитные каникулы для бизнеса в рамках программы "5-7-9%", по которой малый и средний бизнес уже получили около 13 млрд грн.

"Важно, что программа "5-7-9%" продолжит и расширит свои возможности в нынешнем и следующем, 2021 году", — подчеркнул он.

При этом Зеленский надеется на поддержку Верховной Радой всех предложенных шагов.

Как сообщалось, в Кабинете министров сейчас обсуждается введение более жесткого карантина в Украине, однако ни одной конкретной даты пока нет. В правительстве будут ориентироваться на эффект карантина выходного дня.

Тем временем во Львове группа рестораторов накануне обнажилась в знак протеста против карантина выходного дня.