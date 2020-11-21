Львовские рестораторы обнажились в знак протеста против карантина выходного дня (ВИДЕО)

Львовские рестораторы в оригинальный способ обратились к Кабмину с требованием отменить карантин выходного дня.

Свое видеообращение к правительству местные предприниматели записывали на улице со спущенными штанами, сообщает DailyLviv.

При этом рестораторы призвали начать реально, а не показательно контролировать выполнение требований дистанции, штрафовать за не ношение масок, сделать безопасным транспорт.

В частности, видеообращение без штанов на площади Рынок во Львове записали основатели "Холдинга эмоций! Fest" Андрей Худо и Юрий Назарук, совладелец театра пива "Правда" Юрий Заставный, владелец сети "Мастерская карамели" и ресторана Tante Sophie Андрей Дзюбан, владелец кафе "Мир кофе" Маркиян Бедрий и основатель ряда львовских ресторанов Вардкес Арзуманян.

"Во время, когда наши просторы оборудованы всем необходимым, чтобы быть безопасными, тысячи людей находятся в метро, ​​маршрутках, супермаркетах и, наконец, просто на улицах без соблюдения карантинных требований и никакого контроля. И в то время, когда другие страны предлагают реальные планы борьбы с эпидемией и делают реальные шаги, наше правительство вводит карантин выходного дня, который ничего не изменит, только убьет наш бизнес, который мы делали десятилетиями, и выгонит тысячи наших людей на улицу без средств к существованию и лечению", — сказал Дзюбан.

При этом вместо бессистемного карантина выходного дня рестораторы предлагают ввести настоящий локдаун — закрыть все, абсолютно все, как это сделали Австрия и Словакия, чтобы остановить эпидемию. Причем советуют сделать это срочно — на две-три недели, чтоб все могли это планировать.

"Мы первыми закроемся, если не будем этого делать. Сделайте то, что уже сделала большая часть мира — научите людей жить рядом с вирусом и избегать его", — отметил Арзуманян.

В свою очередь Бедрий посоветовал правительству заняться, наконец, медициной.

"Тестируйте людей, открывайте госпитали. А той даме, вице-министру, которая советовала нам искать другую работу и увольнять людей, хотим сказать: "Тетя, возвращайтесь домой, после тех киевских заработков!" — заявил он.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем заявил, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель. Так, при пессимистическом сценарии локдаун на две недели введут 10-15 декабря, при оптимистическом — 20-25 декабря.

Напомним, в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в Украине решили ввести жесткий карантин выходного дня. Он будет действовать с 14 по 30 ноября.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украине нужен полный локдаун, но есть проблема.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украине из-за COVID-19 необходим новый карантин, так как свободные места для госпитализации инфицированных могут закончиться уже к середине декабря.

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан ранее также заявил, что если карантин выходного дня не даст результатов, то в Украине могут ввести полный локдаун.