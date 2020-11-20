Политика 20 минут назад

"Убивать бизнес человечнее, чем убивать людей", — нардеп от "Слуги народа" о карантине

По мнению Ольги Василевской-Смаглюк, предпринимателям необходимо сегодня проявить патриотическую и гражданскую позицию

Фото: Facebook Ольги Василевской-Смаглюк Фото: Facebook Ольги Василевской-Смаглюк
Фото: Facebook Ольги Василевской-Смаглюк

Участники протестных акций из числа предпринимателей, выступающих против карантина выходного дня, должны решить для себя, что для них лучше — карантин выходного дня или полный локдаун. 

Такое мнение высказала народный депутат Украины от фракции партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телеканала "Дом". 

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По ее словам, карантин выходного дня стал причиной протестов предпринимателей, ведь основной заработок многих бизнесов приходится именно на субботу и воскресенье, однако сейчас выбор стоит между бизнесом и жизнью людей. 

"Возможно, это прозвучит цинично, но убивать бизнес гораздо более человечнее, чем убивать людей. Я посмотрела на людей, предпринимателей, они стояли без масок, стояли без соблюдения дистанции. Я считаю, что это угрожающе. Это не гражданская и не патриотическая позиция тех людей, потому что они не используют маски и не соблюдают дистанцию", — заявила "слуга народа".

Василевская-Смаглюк добавила, что большинство украинцев не доверяют власти, поэтому протесты будут происходить в любом случае.

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"Потому что люди, прежде всего, думают о том, как прокормить своих детей. Это тоже нормально. Тут нужно самим предпринимателям проявить патриотическую и гражданскую позицию. С программой доступных кредитов, со всеми компенсаторными механизмами, со всем, что власть даёт им, (они должны, — Delo.ua) решить для себя, что будет дешевле для их бизнеса — карантин выходного дня или полный локдаун", — подытожила народный депутат.  

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство должно сделать все, чтобы карантин не привел к критическим последствиям для бизнеса.

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