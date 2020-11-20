Общество 20 минут назад

"Це — імітація імітації": чому українці не підтримують карантин вихідного дня (ВИДЕО)

Від 14 листопада в Україні запровадили карантин вихідного дня. Ми запитали в українців, чи підтримують вони це рішення Кабміну та чи вважають дії уряду ефективними у боротьбі з поширенням коронавірусу

"Це — імітація імітації": чому українці не підтримують карантин вихідного дня (ВИДЕО) "Це — імітація імітації": чому українці не підтримують карантин вихідного дня (ВИДЕО)

Українці не вважають, що карантин вихідного дня допоможе зупинити розповсюдження коронавірусу, та впевнені, що він дуже сильно вдарить по економіці та по малому та середньому бізнесу зокрема.

Як тоді зупинити розповсюдження вірусу? Дивіться, що думать про це громадяни — у нашій рубриці "Є питання":

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Напомним, Кабинет министров намерен ужесточить карантинный режим в стране, если введение карантина выходного дня не покажет результативного влияния на заболеваемость Covid-19. Об этом в ходе выступления в Верховной Раде 17 ноября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отметим, что полиция закрыла 2,4 тысячи объектов, нарушивших карантин на минувших выходных.

Ранее ряд мэров крупных городов выступил против усиления карантина по субботам и воскресеньям с прекращением работы развлекательных заведений и заведений общественного питания. Однако в Кабмине настаивают, что решение должно выполняться, а у местных властей нет полномочий для его отмены.

Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство должно сделать все, чтобы карантин не привел к критическим последствиям для бизнеса.

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"Імітація імітації" — чи підтримують українці карантин вихідного дня? Є питання

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