Зеленский обратился к премьеру Шмыгалю: "Вам нужно чаще говорить с бизнесом"

Кабинет министров должен проводить более тесную коммуникацию с бизнесом относительно своих действий, чтобы предприниматели понимали вектор движения страны.

Об этом 19 ноября в ходе беседы с главой правительства по видеосвязи заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.

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"Я думаю, вам нужно чаще говорить с бизнесом, Денис Анатольевич. Из-за того, что им (представителям бизнеса — Delo.ua) не хватает коммуникации, многое они не видят, что вы делаете, и не понимают, куда смотрит государство и куда идет", — заявил Зеленский Шмыгалю.

По словам премьера, Кабмин уже разработал ряд законодательных изменений по облегчению ведения бизнеса. Речь идет о пересмотре списка нарушений, за которые предпринимателей будут штрафовать, а также о размере таких санкций.

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"Напряжение сегодня касается, среди прочего, необоснованно высоких штрафов — там на самом деле миллионные штрафы, которые фактически приводят к банкротству предпринимателей. А штрафы должны стимулировать "отбеливание" экономики, малого и среднего бизнеса", — сказал премьер-министр.

Также, как заявил Шмыгаль, правительство работает над решением проблемы с таким механизмом, как кэшбек, так как он, по мнению предпринимателей, социально неприемлем для Украины.

"Мы готовы говорить о компромиссе, о его возможной отмене или отсрочке", — подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что Кабмин будет общаться с бизнесом о возможных законодательных стимулах на случай введения карантина — как "выходного дня", так и жесткого.

Денис Шмыгаль добавил, что до конца недели правительство разработает драфт законопроекта с соответствующими изменениями по облегчению ведения бизнеса. А на следующей неделе после консультаций с предпринимателями его можно будет подавать на рассмотрение парламента.

Как сообщалось, утром 17 ноября в Киеве прошел масштабный протест под парламентом. Под Верховной Радой протестовали предприниматели, выступавшие против введения кассовых аппаратов.

Представители движения SaveФОП не давали депутатам зайти в парламент.

В связи с этим Нацгвардия и Нацполиция силой пыталась сделать коридор для нардепов.

Ранее, в начале ноября депутаты отказались поддержать отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП и отправили документ на доработку в профильный комитет.