Политика и экономика 40 минут назад

Зеленский призвал Раду и Кабмин скорее решить проблему с кассовыми аппаратами для ФЛП

Президент недоволен, что украинский парламент до сих пор не может вместе с членами правительства найти компромиссное решение о введении кассовых аппаратов

Владимир Зеленский. Фото: Facebook Владимир Зеленский. Фото: Facebook
Владимир Зеленский. Фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Верховную Раду и Кабинет министров как можно быстрее решить проблемы физических лиц-предпринимателей (ФЛП), в том числе, о порядке использования кассовых аппаратов.

"Президент Украины категорически недоволен тем, что украинский парламент до сих пор не может вместе с членами правительства и представителями предпринимательских организаций найти компромиссное решение о введении кассовых аппаратов. Поэтому он сегодня (18 ноября — Delo.ua) поручил провести селекторное совещание — вместе с членами правительства мы должны помочь депутатам", — заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, среди обсуждаемых на совещании инициатив — упрощение жизни малому бизнесу за счет отмены фискализации всех операций, по которым налоговые органы уже имеют необходимую информацию, особенно тех, что проходят дистанционно, с помощью финансовых посредников (банков и платежных систем).

Ермак отметил, что участники совещания пришли к выводу о необходимости отмены нормы о выплате покупателю 100% стоимости приобретенного товара, если покупатель пожаловался на продавца за нарушение порядка осуществления расчетных операций (так называемый кэшбек).

Кроме того, говорится о необходимости усовершенствовать систему штрафов и уменьшить их размеры для мелкого бизнеса — они должны стимулировать работать легально, а не приводить к банкротству предпринимателей.

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Глава Офиса президента добавил, что внимание налоговых органов должно быть приковано к крупным предприятиям, которые пытаются уклониться от уплаты налогов, прикрываясь ФЛП.

"Но настоящий небольшой бизнес должен свободно дышать и спокойно работать", — подчеркнул Ермак.

Напомним, в начале ноября депутаты отказались поддержать отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП и отправили документ на доработку в профильный комитет.

Как сообщалось, утром 17 ноября в Киеве прошел масштабный протест под парламентом. Под Верховной Радой протестовали предприниматели, выступавшие против введения кассовых аппаратов.

Представители движения SaveФОП не давали депутатам зайти в парламент. В связи с этим Нацгвардия и Нацполиция силой пыталась сделать коридор для нардепов.

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