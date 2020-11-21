Локдаун в Украине введут при свыше 30 000 заболевших коронавирусом в сутки — Минздрав

В случае фиксации более 30 000 заболевших на COVID-19 в сутки и угрозы полного локдауна медицинской системы Украины, правительство будет настаивать на том, что надо вводить более жесткие меры по карантину.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Интер", сообщает пресс-служба Минздрава.

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"Если будет угроза полного локдауна именно медицинской системы, мы будем настаивать на том, что надо вводить более жесткие меры", — сказал он.

По его словам, если количество заболевших будет более 30 000 в сутки в течении определенного периода, это может вызвать серьезные проблемы относительно нагрузки на медицинскую систему.

"Когда мы говорим о количестве больных, я еще раз хочу подчеркнуть, для нас главное — это количество людей, которые попадают в больницу, то есть госпитализируются. Если исходить из сегодняшнего процента тяжелых больных, которые попадают в больницу, я думаю, что это уже более 30 тысяч больных в сутки в определенном периоде. Тогда это может вызвать серьезные проблемы относительно нагрузки на медицинскую систему", — пояснил Степанов.

Он указал, что на утро пятницы, 20 ноября, в больницах находилось 27 902 заболевших на Covid-19.

"Для нас это является самым критическим и серьезным показателем", — подчеркнул министр.

Степанов также добавил, что если граждане будут соблюдать карантин выходного дня, это позволит остановить большой рост количества заболевших.

"Я абсолютно уверен вместе с нашими экспертами-эпидемиологами, что если мы будем соблюдать те мероприятия, которые введены в стране, в том числе карантин выходного дня, мы сможем остановить такой большой рост. Если мы остановимся на тех цифрах, которые есть на сегодня, даже немного меньше, до 12-13 тысяч, наша медицинская система будет выдерживать такую нагрузку", — заверил глава Минздрава.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем заявил, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель. Так, при пессимистическом сценарии локдаун на две недели введут 10-15 декабря, при оптимистическом — 20-25 декабря.

Напомним, в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в Украине решили ввести жесткий карантин выходного дня. Он будет действовать с 14 по 30 ноября.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украине нужен полный локдаун, но есть проблема.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украине из-за COVID-19 необходим новый карантин, так как свободные места для госпитализации инфицированных могут закончиться уже к середине декабря.

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан ранее также заявил, что если карантин выходного дня не даст результатов, то в Украине могут ввести полный локдаун.