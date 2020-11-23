В Киеве за выходные оштрафовали за нарушение карантина 243 заведения

В минувшие выходные столичные правоохранители проверили на предмет соблюдения карантинных ограничений 1509 объектов хозяйственной деятельности. Об этом сообщает Главное управление полиции в Киеве.

По результатам проверок в 243 случаях выявлены нарушения карантина. За невыполнение требований части 1 статьи 44-3 (нарушение правил карантина) Кодекса об административных правонарушениях на должностных лиц составлены админпротоколы, предусматривающие штрафы от 34 тысяч до 170 тысяч грн.

Подавляющее большинство нарушений — это работа заведений вопреки запрету в рамках карантина выходного дня.

Кроме того, полицейские проверяли общественные здания и транспорт на предмет ношения гражданами средств индивидуальной защиты. В результате за нарушение требований части 2 статьи 44-3 КоАП составлено 17 админпротоколов, предусматривающих штраф от 170 до 255 грн.

Напомним, ранее в полиции пообещали штрафовать заведения, нарушающие карантин, несмотря на несогласие с его введением ряда мэров крупных городов.

Отметим также, что во Львове группа рестораторов накануне обнажилась в знак протеста против карантина выходного дня.