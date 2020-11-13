В Одессе не будут вводить карантин выходного дня

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесского горсовета не утверждала дополнительные ограничения в городе в связи с объявлением Кабинетом министров карантина выходного дня: власти города исходят из того, что он продолжает находится в той же карантинной зоне, что и ранее.

Об этом в комментарии на YouTube-канале мэрии заявил секретарь ее оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Александр Тиховский.

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"На сегодняшний день город Одесса продолжает находится в "оранжевой" зоне. Никаких дополнительных ограничительных мер городская комиссия ТЭБ и ЧС не принимала. Поэтому на территории города продолжают действовать ограничения "оранжевой" зоны, принятые 15 октября", — отметил Тиховский.

Напомним, ранее под Одесской обладминистрацией рестораторы провели акцию протеста против введения карантина выходного дня из-за заболеваемости Covid-19. На акцию явился мэр Геннадий Труханов, поддержав протестующих и пообещав "звонить в Кабмин и договариваться, что в ближайшие выходные никаких ограничений не будет".

Кроме Труханова, против ужесточения карантина по субботам выступил еще ряд мэров украинских городов. Несмотря на это, полиция пообещала все равно штрафовать нарушителей.

В свою очередь, совладелец украинской сети кинотеатров "Планета кино", присутствующей в том числе и в Одессе, Дмитрий Деркач заявил, что всех их придется закрыть в связи с введением карантина выходного дня.

Кроме того, накануне стало известно о закрытии одного из старейших и крупнейших украинских ночных клубов — киевского Bingo, который не мог полноценно работать в условиях карантинных ограничений.