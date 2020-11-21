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Премьер подтвердил подготовку полного локдауна в Украине, но даты пока нет

Но это — план Б, если не сработает карантин выходного дня

Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

В Кабинете министров действительно сейчас обсуждается введение более жесткого карантина в Украине, однако ни одной конкретной даты пока нет.

В правительстве будут ориентироваться на эффект карантина выходного дня, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

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По его словам, после карантина выходного дня в декабре смогут оценить его результат.

"Мы видим этот результат в выходе на плато по количеству заболевших", — отметил Шмыгаль.

Также он подтвердил подготовку плана о введении более жесткого карантина.

"Но это — план Б, если не сработает карантин выходного дня. Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса", — подчеркнул премьер.

По его словам, в связи с этим на этой неделе проводились встречи с мэрами, бизнесом и церквями. А среди местной власти проводят опрос об оптимальности противоэпидемических правил.

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"Идут ежедневные консультации с эпидемиологами и инфекционистами. Анализируется ситуация по каждому региону. Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать совместный, взвешенный и поддержанный всеми план. Хочу еще раз подчеркнуть: ни одной даты по введению более жесткого карантина сейчас нет", — заверил Шмыгаль.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что более жесткий карантин его ведомство потребует, когда суточный прирост заражений случаев COVID-19 превысит 30 000 случаев.

Перед этим мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем заявил, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель. Так, при пессимистическом сценарии локдаун на две недели введут 10-15 декабря, при оптимистическом — 20-25 декабря.

Напомним, сейчас в Украине по субботам и воскресеньям действует карантин выходного дня.

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