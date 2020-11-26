В Минцифры рассказали, кто может получить 8 тысяч грн финансовой помощи

Министерство цифровой трансформации (Минцифры) продолжает работать над созданием удобных условий для бизнеса в Украине — сервис можно будет получить за 5 минут в приложения "Дія" или на портале ведомства.

"Более 1 миллиона украинцев получат выплаты, а общий объем по этому направлению составит 10 млрд грн. Финансовая помощь будет предоставляться однократно ФЛП (физлица-предприниматели — Delo.ua) и наемным работникам, которые приостановили работу на время карантина", — сообщил вице-премьер-министр", — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, помощь получат ФЛП или работники, если их работодатель имеет одну из 6-ти категорий КВЭД:

4 — розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;

55 — временное размещение;

56 — деятельность по обеспечению блюдами и напитками;

59.14 — демонстрация кинофильмов;

90 — деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений;

93 — деятельность в сфере спорта, организации отдыха;

Одна из 6 категорий КВЭД должна быть заявлена первой в регистрационных сведениях на 31 октября 2020 года.

Принятые решения предусматривают:

– помощь ФЛП и наемным работникам, работающим в сферах деятельности, которые могут быть закрытыми из-за карантина;

– программу сохранения рабочих мест. В случае усиления карантина работодатели смогут получить до 8 тысяч грн одноразовой материальной помощи на каждого работника, рабочее время которого сокращено/будет сокращено;

– инициативы по ЕСВ (единый социальный взнос — Delo.ua). Предприятия, которые останавливают работу в случае введения жесткого карантина, получат компенсацию затрат на уплату единого социального взноса за наемных работников.

Помощь в размере 8 тысяч грн можно будет получить на портале и в приложении "Дія". Для того, чтобы воспользоваться помощью, нужно подать заявку на портале Дія или в мобильном приложении. Для заполнения заявления потребуется до 5 минут времени.

"После заполнения заявления и проверки ее в реестрах Пенсионного Фонда Украины вы получите материальную помощь на свой счет. Всего ожидается, что услугой воспользуются 1,6 млн украинцев. Программа поддержки по инициативе президента Украины принята правительством и направлена ​​на рассмотрение в Верховную Раду", — говорится в сообщении.