В приложении "Дія" появится квалифицированная электронная подпись "Смарт-Дія"

Министерство цифровой трансформации Украины начинает работу над внедрением квалифицированной электронной подписи (КЭП) "Смарт-Дія" в правительственном мобильном приложении "Дія".

Соответствующее постановление, которое дало старт реализации экспериментального проекта, принял Кабинет Министров Украины, сообщает глава Минцифры Михаил Федоров в Facebook.

Эксперимент предусматривает возможность удаленной идентификации граждан при помощи мобильного приложения "Дія" для получения квалифицированной электронной подписи "Смарт-Дія". Это означает, что пользователи "Дія" смогут получить квалифицированную электронную подпись бесплатно и полностью онлайн.

"Смарт-Дія — это электронная подпись, которая будет действовать в течение короткого периода и гарантировать высокий уровень доверия и безопасности. "Смарт-Дія" позволит подписывать документы, получать административные, финансовые и коммерческие услуги прямо со смартфона", — отметил министр.

Указано, что удаленная идентификация пользователей для формирования первого квалифицированного сертификата будет осуществляться на основе данных, содержащихся в Едином государственном демографическом реестре и единой информационной системе МВД, а также с помощью технологии распознавания лица FaceID.

Предполагается, что в течение 6 месяцев эти данные будут использоваться для формирования краткосрочного КЭП в "Дія". После завершения срока пользователь сможет снова пройти процедуру идентификации с помощью мобильного приложения. Подтверждать запрос на формирование краткосрочного КЭП в "Дія" пользователи будут с помощью технологии распознавания лица.

Как подсчитали в Минцифры, количество потенциальных пользователей квалифицированной электронной подписи "Смарт-Дія" составляет около 8 млн украинцев, которые являются собственниками биометрических загранпаспортов и паспортов гражданина Украины в форме ID-карты и пользуются смартфонами с NFC-модулем.

Известно, что за техническую и технологическую реализацию эксперимента будет отвечать государственное предприятие "Дія", которое относится к сфере управления Министерства цифровой трансформации Украины. Проект реализуется в партнерстве с Министерством внутренних дел, Государственной миграционной службой Украины и SURGe при поддержке Правительства Канады.

Ранее Минцифры анонсировало крупное октябрьское обновление "Дії" с десятком новых услуг — в приложении появятся цифровые ИНН, свидетельство о рождении, справка переселенца и другие нововведения.